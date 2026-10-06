Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Desde octubre, quienes viajen en el Transporte Eléctrico Gratuito Eqrobus del Centro Histórico de Querétaro necesitan la tarjeta Qrobus para abordar las unidades sin costo y acceder al transbordo gratuito en unidades Qrobus.
El servicio, que inició operaciones el 11 de septiembre, registra más de 35 mil 600 ascensos, de acuerdo con el Municipio de Querétaro.
Eqrobus opera con 10 unidades TUQ TUQ con capacidad para 13 pasajeros, en dos rutas: CH1 y CH2. La CH2 es la de mayor demanda. Ambas se conectan en Plaza Fundadores y en la calle Juárez con 16 de Septiembre.
El servicio tiene una frecuencia de 10 minutos. De lunes a viernes opera de 7:00 a 21:00 horas; los sábados, de 8:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 8:00 a 20:00 horas.
La mayor afluencia se concentra entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Las paradas más utilizadas son el Mercado de la Cruz, Plaza Fundadores, Plaza Constituyentes, Jardín Guerrero, Juárez con 16 de Septiembre, Jardín Corregidora y Plaza de Armas.
Para quienes continúan el viaje en autobús, hay puntos de conexión con unidades Qrobus en Alameda Hidalgo, Santa Rosa de Viterbo, Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y Mercado de la Cruz.
Como parte de la segunda etapa, próximamente se incorporarán cuatro autobuses con capacidad para 30 pasajeros que pondrán en marcha la ruta CH3, con recorrido por avenida Constituyentes, Corregidora, Plaza de Armas, avenida Universidad, Jardín Guerrero y Ezequiel Montes.