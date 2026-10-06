Eqrobus del Centro Histórico exige tarjeta Qrobus desde octubre

El transporte eléctrico gratuito suma más de 35 mil 600 ascensos desde el 11 de septiembre y opera con 10 unidades TUQ TUQ

Unidad TUQ TUQ de la ruta CH2 del Eqrobus, transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico de Querétaro

La ruta CH2 es la de mayor demanda del Eqrobus y se conecta con la CH1 en Plaza Fundadores y en Juárez con 16 de Septiembre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Desde octubre, quienes viajen en el Transporte Eléctrico Gratuito Eqrobus del Centro Histórico de Querétaro necesitan la tarjeta Qrobus para abordar las unidades sin costo y acceder al transbordo gratuito en unidades Qrobus.

El servicio, que inició operaciones el 11 de septiembre, registra más de 35 mil 600 ascensos, de acuerdo con el Municipio de Querétaro.

Eqrobus opera con 10 unidades TUQ TUQ con capacidad para 13 pasajeros, en dos rutas: CH1 y CH2. La CH2 es la de mayor demanda. Ambas se conectan en Plaza Fundadores y en la calle Juárez con 16 de Septiembre.

El servicio tiene una frecuencia de 10 minutos. De lunes a viernes opera de 7:00 a 21:00 horas; los sábados, de 8:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 8:00 a 20:00 horas.

La mayor afluencia se concentra entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Las paradas más utilizadas son el Mercado de la Cruz, Plaza Fundadores, Plaza Constituyentes, Jardín Guerrero, Juárez con 16 de Septiembre, Jardín Corregidora y Plaza de Armas.

Para quienes continúan el viaje en autobús, hay puntos de conexión con unidades Qrobus en Alameda Hidalgo, Santa Rosa de Viterbo, Auditorio Arteaga, Ezequiel Montes y Mercado de la Cruz.

Como parte de la segunda etapa, próximamente se incorporarán cuatro autobuses con capacidad para 30 pasajeros que pondrán en marcha la ruta CH3, con recorrido por avenida Constituyentes, Corregidora, Plaza de Armas, avenida Universidad, Jardín Guerrero y Ezequiel Montes.

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