San Juan del Río, 23 de noviembre de 2026.- Cada conductor de Querétaro tendrá un registro que podrá sumar o descontar puntos, y ese historial servirá para determinar consecuencias sobre la vigencia de su licencia.
Es uno de los cambios de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, explicó el diputado local Sinuhé Piedragil Ortiz.
El legislador, integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, presentó ante medios de San Juan del Río los alcances de la norma, que el Congreso local aprobó el 13 de noviembre.
Del sistema de puntos dijo: "Es uno de los cambios regulatorios más visibles frente al esquema tradicional de sanciones aisladas".
La ley contempla también transporte público gratuito para niñas, niños y adolescentes en edad escolar, aunque solo en determinadas localidades y conforme a parámetros de distancia o tiempo de traslado fijados en el texto legal. Piedragil Ortiz vinculó la medida con el acceso a la educación, pero no detalló esos criterios.
Los scooters y otros dispositivos de movilidad personal contarán con una categoría propia, con reglas de circulación y obligaciones para quienes los usan. Según el diputado, estas formas de traslado necesitan reglas claras para convivir con peatones, ciclistas y vehículos motorizados.
Los límites de velocidad variarán según el tipo de vialidad y su entorno: zonas escolares, zonas hospitalarias, calles secundarias, avenidas primarias y carreteras. El legislador no precisó las cifras de cada caso.
En los siniestros viales, la respuesta institucional no se limitará a sancionar a la persona responsable. De acuerdo con Piedragil Ortiz, también deberá ofrecer a las víctimas información, atención, protección y acceso a mecanismos de reparación conforme al marco aplicable.
La norma crea un instrumento para evaluar los efectos de determinados proyectos sobre la movilidad y la seguridad vial antes de autorizarlos o ejecutarlos, e incorpora la perspectiva de los traslados ligados al cuidado de personas y a las tareas cotidianas no remuneradas.
Para la participación social, suma al Sistema Estatal un Consejo de Participación Ciudadana y un Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, que podrán deliberar, evaluar y presentar propuestas.
En la planeación y gestión de las vialidades, la ley coloca a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público por delante del automóvil particular. Piedragil Ortiz advirtió que esa prioridad tendrá que notarse en los hechos: "El cambio debe reflejarse en presupuesto, diseño de calles, mantenimiento y distribución del espacio público, no solo en una declaración".
Durante la conferencia no se informó la fecha de entrada en vigor de la ley ni los plazos para aplicar el sistema de puntos.