Reforma judicial: Querétaro ajusta su Constitución por unanimidad

En la misma sesión, la LXI Legislatura expidió la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro.

Diputadas y diputados de la LXI Legislatura de Querétaro de pie en sus curules durante la sesión de Pleno, con público en el balcón del recinto
  • La LXI Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que armoniza la Constitución de Querétaro con la reforma federal al Poder Judicial.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro para armonizarla con la reforma al Poder Judicial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la misma sesión de Pleno, las y los diputados expidieron la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro.

El dictamen constitucional lo presentaron las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales, y reunió tres iniciativas: la de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución local; la de Ley que la reforma y adiciona en Materia de Armonización Judicial y Elección de 2028, y la de Ley que la reforma y adiciona en Materia de Reforma Judicial.

De acuerdo con el documento aprobado, el único propósito de los cambios es ajustar el orden constitucional del estado a las nuevas bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos y duración de cargos que la Constitución federal fija para el Poder Judicial, dentro del plazo y conforme a los lineamientos que esta impone.

El dictamen sostiene que con ello Querétaro cumple su deber de congruencia con la Norma Suprema y garantiza la viabilidad, la certeza y la legitimidad democrática del proceso de renovación de su Poder Judicial.

Antes de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, informó que la Legislatura se erigía en Constituyente Permanente local, en términos del artículo 39, párrafo I, de la Constitución estatal, por tratarse de una reforma a la ley fundamental del estado.

Al concluir ese ejercicio legislativo, dejó de estar erigida en dicho órgano. Completaron la mesa la vicepresidenta Laura Andrea Tovar Saavedra y los diputados Mauricio Cárdenas Palacios y Homero Barrera McDonald, primer y segundo secretario.

La nueva ley de movilidad tiene por objeto garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, y procurar en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El dictamen de movilidad lo presentaron las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Tránsito; Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, y Seguimiento de la Agenda 2030, y abarcó cuatro iniciativas: la que crea la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro; la que expide la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Querétaro; la que adiciona al Código Penal del Estado de Querétaro disposiciones en materia de delitos contra las personas usuarias de la vía pública, ciclistas y personas peatonas, y la que adiciona el artículo 39 Bis a la Ley de Educación del Estado de Querétaro.

En la discusión previa, Tovar Saavedra y los diputados Enrique Antonio Correa Sada y Arturo Maximiliano García Pérez fijaron su posicionamiento y expusieron argumentos a favor del dictamen. El legislador Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz intervino para hechos.

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