Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La primera edición del México Motor Show reunirá el 14 y 15 de noviembre, en el Querétaro Centro de Congresos, autos de colección, clásicos, deportivos y de lujo.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, inauguró la exhibición y estimó una afluencia de más de 10 mil personas.
Antes de los deportivos, el visitante encuentra en la entrada del recinto los vehículos de las corporaciones de seguridad: unidades de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y los Black Mamba de la Policía Municipal de Querétaro, que la organización consideró para la exhibición.
Macías lo agradeció de manera puntual: “Muchas gracias por considerar a nuestras corporaciones de seguridad que todos los días se la rifan por los queretanos y queretanas”.
El alcalde lo describió como un evento totalmente familiar, para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, y agradeció la realización de exhibiciones de este tipo, que tienen como fin promover la convivencia familiar en un ambiente de tranquilidad.
Felifer Macías estimó una afluencia de más de 10 mil personas en la exhibición. rotativo.com.mx
Entre las marcas en exhibición están Lamborghini, Aston Martin y GWM, además de un McLaren Senna de edición especial.
El programa suma drift shows, conferencias en el Teatro Metropolitano y carreras de autos a escala (RC). Martín Vaca, Juca, Franky Mostro y Simon Ahued participan como invitados especiales.
Macías planteó que Querétaro sea considerado referente nacional para eventos de este tipo y que, con la coordinación entre organizaciones civiles y autoridades estatales y municipales, la exhibición tenga más ediciones y la ciudad sume puntos de encuentro para las y los queretanos.