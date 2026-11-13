México Motor Show espera a más de 10 mil personas en Querétaro

La exhibición abre el 14 y 15 de noviembre en el Querétaro Centro de Congresos con autos de colección, clásicos, deportivos y de lujo.

Felifer Mac\u00edas observa autos cl\u00e1sicos junto a una bomba de gasolina decorativa durante el recorrido por el M\u00e9xico Motor Show
  • Lamborghini, Aston Martin, GWM y un McLaren Senna de edición especial forman parte de la exhibición.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La primera edición del México Motor Show reunirá el 14 y 15 de noviembre, en el Querétaro Centro de Congresos, autos de colección, clásicos, deportivos y de lujo.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, inauguró la exhibición y estimó una afluencia de más de 10 mil personas.

Antes de los deportivos, el visitante encuentra en la entrada del recinto los vehículos de las corporaciones de seguridad: unidades de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y los Black Mamba de la Policía Municipal de Querétaro, que la organización consideró para la exhibición.

Macías lo agradeció de manera puntual: “Muchas gracias por considerar a nuestras corporaciones de seguridad que todos los días se la rifan por los queretanos y queretanas”.

El alcalde lo describió como un evento totalmente familiar, para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, y agradeció la realización de exhibiciones de este tipo, que tienen como fin promover la convivencia familiar en un ambiente de tranquilidad.

Felifer Mac\u00edas habla con micr\u00f3fono frente a la lona del M\u00e9xico Motor Show Quer\u00e9taro, acompa\u00f1ado por dos hombres Felifer Macías estimó una afluencia de más de 10 mil personas en la exhibición. rotativo.com.mx

Entre las marcas en exhibición están Lamborghini, Aston Martin y GWM, además de un McLaren Senna de edición especial.

El programa suma drift shows, conferencias en el Teatro Metropolitano y carreras de autos a escala (RC). Martín Vaca, Juca, Franky Mostro y Simon Ahued participan como invitados especiales.

Macías planteó que Querétaro sea considerado referente nacional para eventos de este tipo y que, con la coordinación entre organizaciones civiles y autoridades estatales y municipales, la exhibición tenga más ediciones y la ciudad sume puntos de encuentro para las y los queretanos.

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