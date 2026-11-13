San Juan del Río, 13 de noviembre de 2026.- El puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, del 14 al 16 de noviembre, no despierta grandes expectativas entre hoteleros del centro de San Juan del Río.

Aunque el descanso coincide con El Buen Fin, tres establecimientos consultados no prevén un incremento importante en la llegada de huéspedes.

Uno de los empresarios mantiene una postura “optimista” ante la posibilidad de que esos días generen derrama económica. Sin embargo, reconoció que la afluencia turística es menor que en años anteriores y que, pese a haber comenzado a recibir llamadas para reservar habitaciones, no espera alcanzar su capacidad máxima.

El panorama es menos alentador para el directivo de otro hotel, quien explicó que el turismo nunca ha representado la principal fuente de ingresos de su establecimiento.

Durante el Festival de Día de Muertos, su hotel registró apenas 23% de ocupación, un resultado que calificó como “muy bajo”.

“Incluso pasamos el informe a turismo y sí estuvo muy baja”, expresó.

Para el próximo periodo de descanso considera posible recibir visitantes, aunque las reservaciones registradas hasta el momento no le permiten anticipar una mayor demanda de hospedaje.

Un tercer empresario señaló que la ocupación hotelera de su negocio suele rondar el 50%, con variaciones a lo largo del año. Tampoco anticipa un cambio importante durante el puente.

La Secretaría de Turismo no informó cuáles son sus expectativas de ocupación hotelera ni el número de visitantes que estima recibir en San Juan del Río durante este periodo.