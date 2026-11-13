Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo del estado prevé la llegada de más de 270 mil visitantes durante el puente del 20 de noviembre, con una derrama económica que estima entre 250 y 260 millones de pesos.

De ese total, 90 mil serán turistas que pasarán al menos una noche en la entidad y más de 180 mil, excursionistas que la visitarán sin hospedarse, informó la titular de la dependencia, Adriana Vega Vázquez Mellado. Para la hotelería, la proyección es de una ocupación de entre 55 y 60%.

Vega Vázquez Mellado aclaró que el movimiento de este puente todavía no alcanzará la actividad turística que espera para la temporada decembrina.

“Me encantaría tener ya la Navidad lista desde este puente, pero no va a ser así”, dijo.

La secretaria consideró que la llegada de visitantes es una oportunidad para los negocios locales, y pidió a establecimientos y prestadores de servicios preparar promociones y opciones para quienes recorran los destinos turísticos de Querétaro esos días.