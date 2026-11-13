Prevén más de 270 mil visitantes en Querétaro por puente de noviembre

La Secretaría de Turismo estima una derrama de hasta 260 millones de pesos y una ocupación hotelera de entre 55 y 60%.

Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo de Querétaro, durante declaraciones sobre las expectativas de visitantes y derrama económica para el puente del 20 de noviembre.

Querétaro prevé recibir más de 270 mil visitantes durante el puente del 20 de noviembre, con una derrama económica estimada de entre 250 y 260 millones de pesos y una ocupación hotelera de hasta 60%, informó la Secretaría de Turismo estatal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 13, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo del estado prevé la llegada de más de 270 mil visitantes durante el puente del 20 de noviembre, con una derrama económica que estima entre 250 y 260 millones de pesos.

De ese total, 90 mil serán turistas que pasarán al menos una noche en la entidad y más de 180 mil, excursionistas que la visitarán sin hospedarse, informó la titular de la dependencia, Adriana Vega Vázquez Mellado. Para la hotelería, la proyección es de una ocupación de entre 55 y 60%.

Vega Vázquez Mellado aclaró que el movimiento de este puente todavía no alcanzará la actividad turística que espera para la temporada decembrina.

“Me encantaría tener ya la Navidad lista desde este puente, pero no va a ser así”, dijo.

La secretaria consideró que la llegada de visitantes es una oportunidad para los negocios locales, y pidió a establecimientos y prestadores de servicios preparar promociones y opciones para quienes recorran los destinos turísticos de Querétaro esos días.

buen fin turismo economia queretaro

Reciente

Autoridades municipales y representantes de la Canaco durante el banderazo de inicio del Buen Fin 2026 en el Centro Comercial Galería San Juan del Río.
San Juan del Río

Buen Fin arranca en San Juan del Río con anillos de seguridad

Seguridad Pública mantiene un operativo disperso en poniente, centro y oriente, y la Canaco invita a los comercios a integrarse al chat de coordinación.

Mujer con chamarra institucional de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios responde a reporteros con micrófonos y teléfonos frente a un puesto de feria
Querétaro

Querétaro confirma primer caso de influenza; vacunación va en 22%

La vacunación contra influenza avanza cerca de 22% con 669 mil dosis disponibles; para COVID-19 se tienen entre 240 mil y 250 mil vacunas.

Unidad de Comando Móvil de la POES frente a Galerías Querétaro, con un árbol navideño y macetas en la explanada
Editorial

Vigilan zonas comerciales y colonias por Buen Fin en Querétaro

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández, informó que hay coordinación con los secretarios de Seguridad Pública de la zona metropolitana.

Dos hombres sostienen una hoja impresa durante una rueda de prensa en las instalaciones de Morena Querétaro
Querétaro

654 mdp en libros infantiles: Nieto pide cuentas en Querétaro

Nieto Castillo reiteró su petición de que Romero Altamirano se separe de Desarrollo Urbano municipal mientras se esclarecen contrataciones de su gestión en el IEEQ.