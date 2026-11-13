Consumidores cuestionan rebajas del Buen Fin en San Juan del Río

Una consumidora comparó el precio de una lavadora y encontró que, incluso con descuento, costaba más que antes de la campaña.

Consumidores revisan precios y promociones de productos durante el Buen Fin en establecimientos comerciales de San Juan del Río.

Consumidores de San Juan del Río cuestionan la veracidad de los descuentos del Buen Fin y relatan experiencias con precios que aumentaron antes de aplicar las promociones. La Profeco recomienda comparar precios y verificar las condiciones de las ofertas antes de comprar.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 13, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 13 de noviembre de 2026.- Una lavadora que costaba alrededor de 8 mil pesos apareció anunciada en más de 11 mil durante una edición anterior del Buen Fin.

La compradora había fotografiado el modelo y su precio para compararlos. Según su testimonio, ni siquiera con el descuento anunciado le convenía adquirirla.

La experiencia, ocurrida hace dos o tres años, le quitó el interés por las promociones. Desde entonces, prefiere evitar compras innecesarias y, sobre todo, contraer deudas por artículos que no representan un ahorro.

No es la única. Una pareja de consumidores de San Juan del Río contó que dejó de comprar durante esta campaña después de observar diferencias entre los precios exhibidos antes y durante las ofertas.

"La verdad, nosotros no compramos en el Buen Fin, porque en ediciones anteriores nos hemos dado cuenta que hay un precio antes del Buen Fin y después del Buen Fin ponen otro precio", expresaron.

Consumidores revisan precios y promociones de productos durante el Buen Fin en establecimientos comerciales de San Juan del R\u00edo. Experiencias con descuentos poco atractivos y cambios en los precios han generado desconfianza entre consumidores de San Juan del Río, quienes prefieren comparar costos y evitar compras que no representen un ahorro real. rotativo.com.mx

También cuestionaron que la publicidad destaque los pagos con tarjeta y los meses sin intereses como si necesariamente representaran descuentos. "O sea, no hay realmente un descuento en efectivo", señalaron.

A su juicio, las promociones más llamativas suelen concentrarse en televisores, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos, mientras artículos indispensables para las familias, como alimentos y productos de higiene, reciben menor atención.

La desconfianza tiene antecedentes. En una edición anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya había advertido sobre descuentos simulados, una práctica que consiste en presentar precios habituales como si fueran ofertas especiales.

A estas preocupaciones se suma la publicidad de negocios que aprovechan la temporada sin estar registrados como participantes oficiales.

Aunque cualquier establecimiento puede ofrecer promociones propias, solamente los inscritos están autorizados a utilizar la marca y el logotipo del Buen Fin.

La mercancía rezagada también exige atención. Vender modelos anteriores o artículos en liquidación no constituye por sí mismo un engaño, pero ocultar sus condiciones, antigüedad o restricciones de garantía puede perjudicar al comprador. En alimentos y productos perecederos, revisar la fecha de caducidad resulta indispensable.

Para esta edición, la Profeco anunció atención temporal en San Juan del Río, además de mantener disponible su herramienta para comparar precios y los mecanismos de reclamación por promociones incumplidas.

Mientras el comercio busca aumentar sus ventas, los testimonios muestran a consumidores que han perdido confianza en las rebajas.

Para ellos, la diferencia entre comprar antes o durante El Buen Fin no siempre está en cuánto dinero se ahorra, sino en cuánto se termina pagando por una oferta que parecía conveniente.

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