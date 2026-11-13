Sheinbaum: no hay caravana migrante en tránsito por México

Sheinbaum afirma que ninguna caravana migrante transita por México y cita 24 disueltas.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina, en la que informó que ninguna caravana de migrantes transita actualmente por territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna caravana de migrantes avanza actualmente por México. Informó que 24 grupos se han desintegrado tras recibir información sobre las restricciones para cruzar hacia Estados Unidos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ninguna caravana de migrantes transita en este momento por México. Una ya se disolvió y sus integrantes regresaron a sus países de origen; otra apenas se está formando.

La Secretaría de Gobernación informó que 24 caravanas se han desintegrado tras darles a conocer que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos, dijo la mandataria.

La respuesta llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con duplicar de inmediato los aranceles a México si no detiene a los migrantes. Sheinbaum sostuvo que desde el regreso de Trump al gobierno ninguna caravana ha llegado a la frontera norte.

El 12 de noviembre había descrito un escenario distinto: dos caravanas, una en Arriaga, Chiapas, que se formó con 500 a 600 personas y ya tenía menos de 100, y otra proveniente de Honduras. Los primeros integrantes habían entrado a México entre el 7 y el 8 de noviembre, y otro grupo llegó el 11.

La presidenta descartó la represión y dijo que la Guardia Nacional acompaña a los grupos para informarles, no para contenerlos con violencia. La caravana «Fe y Esperanza 2», que llegó a Oaxaca a comienzos de noviembre, fue desarticulada.

mexico migracion gobierno claudia sheinbaum

Reciente

Aviones comerciales en un aeropuerto de Estados Unidos durante la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) por una falla en las comunicaciones del control aéreo.
Internacional

FAA suspende los despegues en todo EU por falla de comunicación

Seguridad Nacional no ve indicios de ataque y la FAA autorizará salidas conforme se recuperen sus centros de control en ruta.

Fachada morada de las oficinas de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, con el letrero de la dependencia y el número Corregidora 162.
San Juan del Río

Jornada de salud en San Juan del Río ofrece Papanicolaou y lentes

La Secretaría de la Mujer atenderá el 26 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, en Corregidora 162, colonia Centro.

Portal techado del centro de San Juan del Río, con bóveda de ladrillo, mesas, sillas, macetas y peatones al fondo.
San Juan del Río

Hoteleros de San Juan del Río prevén baja afluencia en el puente

Uno ya recibe llamadas para reservar, mientras otro mantiene su ocupación habitual cerca del 50%, sin prever mayores cambios.

Inauguración del México Challenge de la Fundación Real Madrid, torneo infantil que reúne a participantes de seis ciudades en Querétaro.
Editorial

México Challenge reúne a más de 350 niños en Querétaro

La competencia reúne a participantes de seis ciudades en La Loma; es la primera vez que el encuentro se celebra fuera de Madrid.