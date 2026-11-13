Sheinbaum afirma que ninguna caravana migrante transita por México y cita 24 disueltas.

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ninguna caravana de migrantes transita en este momento por México. Una ya se disolvió y sus integrantes regresaron a sus países de origen; otra apenas se está formando.

La Secretaría de Gobernación informó que 24 caravanas se han desintegrado tras darles a conocer que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos, dijo la mandataria.

La respuesta llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con duplicar de inmediato los aranceles a México si no detiene a los migrantes. Sheinbaum sostuvo que desde el regreso de Trump al gobierno ninguna caravana ha llegado a la frontera norte.

El 12 de noviembre había descrito un escenario distinto: dos caravanas, una en Arriaga, Chiapas, que se formó con 500 a 600 personas y ya tenía menos de 100, y otra proveniente de Honduras. Los primeros integrantes habían entrado a México entre el 7 y el 8 de noviembre, y otro grupo llegó el 11.

La presidenta descartó la represión y dijo que la Guardia Nacional acompaña a los grupos para informarles, no para contenerlos con violencia. La caravana «Fe y Esperanza 2», que llegó a Oaxaca a comienzos de noviembre, fue desarticulada.