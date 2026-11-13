Sheinbaum irá a la APEC en Shenzhen y verá a Xi Jinping

Viajará con los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Ciencia; Rosa Icela Rodríguez conducirá las mañaneras.

Claudia Sheinbaum realizará su primera visita oficial a China para participar en la cumbre de líderes de APEC 2026 y sostener una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Shenzhen, China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y reunirse con el presidente Xi Jinping. México recibirá la sede del foro en 2028.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejará el país en la madrugada del domingo 15 de noviembre para asistir en Shenzhen, China, a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping. Volverá en la madrugada del viernes 20.

Será su primera visita al país asiático. Llegará el 16 y comenzará actividades el 17; los líderes sesionarán el 18 y 19 de noviembre.

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores notificaron la salida al Senado, como exige el artículo 88 constitucional. La acompañarán los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Ciencia.

Los temas y los acuerdos que se buscarán con Xi Jinping no se han precisado; la presidenta ofreció darlos a conocer más adelante.

Un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, depende de que asista y del tiempo que permanezca en China, y por ahora no está confirmado.

En su ausencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, conducirá las mañaneras. Sheinbaum dijo que el viaje implica casi dos días de vuelo y que espera «poderme conectar con ustedes en algunos momentos»; este viernes añadió que intentará hacerlo todos los días. México recibirá la sede de la APEC en 2028.

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