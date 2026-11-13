Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejará el país en la madrugada del domingo 15 de noviembre para asistir en Shenzhen, China, a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping. Volverá en la madrugada del viernes 20.

Será su primera visita al país asiático. Llegará el 16 y comenzará actividades el 17; los líderes sesionarán el 18 y 19 de noviembre.

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores notificaron la salida al Senado, como exige el artículo 88 constitucional. La acompañarán los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Ciencia.

Los temas y los acuerdos que se buscarán con Xi Jinping no se han precisado; la presidenta ofreció darlos a conocer más adelante.

Un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, depende de que asista y del tiempo que permanezca en China, y por ahora no está confirmado.

En su ausencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, conducirá las mañaneras. Sheinbaum dijo que el viaje implica casi dos días de vuelo y que espera «poderme conectar con ustedes en algunos momentos»; este viernes añadió que intentará hacerlo todos los días. México recibirá la sede de la APEC en 2028.