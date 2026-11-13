Indep recauda 70.9 mdp por motos de Ryan Wedding en CDMX

Vendió 57 de las 62 motocicletas en dos días de subasta; el FBI estimó la colección completa en unos 40 millones de dólares

Motocicletas Ducati y otras unidades aseguradas a Ryan Wedding, subastadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Ciudad de México.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recaudó 70 millones 911 mil 200 pesos por la venta de 57 de las 62 motocicletas aseguradas a Ryan Wedding. Las cinco unidades restantes se ofrecerán en una nueva subasta el 27 de noviembre.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 13, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- La venta de las motocicletas de Ryan Wedding dejó 70,911,200 pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que colocó 57 de las 62 unidades. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio la cifra en la conferencia matutina. Las cinco restantes se ofrecerán el 27 de noviembre.

La subasta se hizo el miércoles 11 y el jueves 12, desde las 9:00 horas, en el salón Ambrosía, en Periférico Sur 3395. Las motos habían sido aseguradas en diciembre de 2025.

El FBI en Los Ángeles informó entonces que autoridades mexicanas cumplieron varias órdenes de cateo y decomisaron motocicletas con valor estimado de unos 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Wedding. Esa cifra es una referencia para el lote completo, no un precio de venta asegurado.

Por las Ducati Desmosedici GP, el Indep pedía en la salida entre 2,071,700 y 2,547,200 pesos. La recaudación total fue de 70.9 millones de pesos.

Wedding fue snowboarder olímpico de Canadá en Salt Lake City 2002. El FBI lo buscaba por presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de tráfico de drogas, y no ha sido juzgado.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura o condena.

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