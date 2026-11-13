Detienen en Querétaro a hombre por extorsión en Jalisco

Fue entregado a agentes de Jalisco, que lo llevarán ante la autoridad competente, como parte de la colaboración entre fiscalías.

Hombre de rostro difuminado, de pie entre dos agentes de espaldas con chamarras de la Fiscalía del Estado y de la PID, frente a un muro con el logotipo de Sinergia por Querétaro; abajo se lee «Detenido».

Carlos Alberto “N” fue entregado a sus homólogos de Jalisco, que lo llevarán ante la autoridad competente. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro detuvo en la capital del estado a Carlos Alberto “N”, requerido por autoridades de Jalisco por el delito de extorsión.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la detención se logró como parte de los mecanismos de colaboración entre fiscalías, dentro de Sinergia por Querétaro. El mandamiento judicial se cumplió en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Una vez identificado, a Carlos Alberto “N” se le hizo saber que existía una orden de aprehensión vigente en su contra y los agentes de la PID lo detuvieron. Después lo entregaron a sus homólogos de Jalisco, quienes lo llevarán ante la autoridad competente para continuar con el procedimiento.

seguridad criminalidad sucesos

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