Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro detuvo en la capital del estado a Carlos Alberto “N”, requerido por autoridades de Jalisco por el delito de extorsión.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la detención se logró como parte de los mecanismos de colaboración entre fiscalías, dentro de Sinergia por Querétaro. El mandamiento judicial se cumplió en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Una vez identificado, a Carlos Alberto “N” se le hizo saber que existía una orden de aprehensión vigente en su contra y los agentes de la PID lo detuvieron. Después lo entregaron a sus homólogos de Jalisco, quienes lo llevarán ante la autoridad competente para continuar con el procedimiento.