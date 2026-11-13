Corregidora, 13 de noviembre de 2026.- Más de 30 carros alegóricos, la Fábrica de Santa Claus y más de 200 personajes y bailarines recorrerán la avenida Fray Eulalio Hernández Rivera el 10 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Mega Desfile del Festival Alegría Contigo 2026, que llega al municipio por quinto año consecutivo. Del 17 de diciembre al 6 de enero habrá además pista de hielo gratis en la Plaza Gran Cué.
La columna reúne 18 carros alegóricos alusivos a las tradiciones navideñas y 16 de superhéroes y personajes infantiles, además de la Fábrica de Santa Claus.
El recorrido irá de la esquina con Camino al Cerrito hasta la carretera Libre a Celaya, en El Pueblito, donde las familias de Corregidora podrán disfrutar de música, bailes y juegos pirotécnicos.
El Festival Alegría Contigo es resultado del trabajo coordinado entre los sistemas DIF Estatal y Municipal, que, de acuerdo con la información oficial, buscan ofrecer momentos de felicidad y sana convivencia a las familias del municipio durante la temporada navideña.
La pista de hielo de la Plaza Gran Cué funcionará de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. El acceso será totalmente gratuito y solo se pedirá una copia de la CURP.