Más de 30 carros desfilan en Corregidora el 10 de diciembre

La pista de hielo de la Plaza Gran Cué abrirá del 17 de diciembre al 6 de enero, gratis y con copia de la CURP.

Mujeres con trajes de gala tipo princesa saludan durante un desfile nocturno frente a un público sentado, con un carro iluminado al fondo.

El Mega Desfile saldrá a las 19:00 horas del 10 de diciembre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 13 de noviembre de 2026.- Más de 30 carros alegóricos, la Fábrica de Santa Claus y más de 200 personajes y bailarines recorrerán la avenida Fray Eulalio Hernández Rivera el 10 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Mega Desfile del Festival Alegría Contigo 2026, que llega al municipio por quinto año consecutivo. Del 17 de diciembre al 6 de enero habrá además pista de hielo gratis en la Plaza Gran Cué.

La columna reúne 18 carros alegóricos alusivos a las tradiciones navideñas y 16 de superhéroes y personajes infantiles, además de la Fábrica de Santa Claus.

El recorrido irá de la esquina con Camino al Cerrito hasta la carretera Libre a Celaya, en El Pueblito, donde las familias de Corregidora podrán disfrutar de música, bailes y juegos pirotécnicos.

El Festival Alegría Contigo es resultado del trabajo coordinado entre los sistemas DIF Estatal y Municipal, que, de acuerdo con la información oficial, buscan ofrecer momentos de felicidad y sana convivencia a las familias del municipio durante la temporada navideña.

La pista de hielo de la Plaza Gran Cué funcionará de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. El acceso será totalmente gratuito y solo se pedirá una copia de la CURP.

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