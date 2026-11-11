Festival Alegría estrena 13 plataformas en Querétaro

El festival del DIF estatal corre del 28 de noviembre al 6 de enero con 18 plataformas, dos pistas de hielo y cartelera cultural

Presentación del Festival Alegría Querétaro Contigo 2026, con funcionarios sentados en una mesa y personajes disfrazados detrás.

El festival del DIF estatal se realizará del 28 de noviembre al 6 de enero de 2027 en nueve municipios, entre ellos San Juan del Río.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Festival Alegría Querétaro Contigo 2026 llevará su desfile de 18 plataformas, 13 de ellas nuevas y dedicadas a personajes de películas y caricaturas, a nueve municipios de las tres zonas del estado entre el 28 de noviembre y el 6 de enero de 2027.

Es la quinta edición de una iniciativa del DIF estatal, que encabeza Car Herrera, y busca fortalecer la unión familiar, la paz, la convivencia y los valores. En la zona metropolitana participan Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan; San Juan del Río también es sede.

Óscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF, detalló que las 18 plataformas se completan con cuatro clásicas y el carro del DIF estatal, y que habrá más de 300 personas en escena. El recorrido sale a las 7 de la tarde y dura cerca de dos horas.

Mesa de la presentaci\u00f3n del Festival Alegr\u00eda Quer\u00e9taro Contigo con funcionarios y personajes disfrazados al fondo. l desfile reunir\u00e1 18 plataformas y m\u00e1s de 300 personas en escena, con inicio a las 7 de la tarde y duraci\u00f3n aproximada de dos horas. rotativo.com.mx

El montaje incluye un escenario central, pantallas y graderías. Gómez Niembro recordó que en ediciones anteriores el festival promedió más de 150 mil asistentes por edición, con saldo blanco.

Corregidora y San Juan del Río tendrán una pista de hielo cada una durante 15 días, abierta de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas y con cupo para hasta 50 usuarios. Gómez Niembro precisó que todo es gratuito y que la cartelera puede consultarse en las redes del DIF estatal Querétaro.

En San Juan del Río, la plaza Independencia tendrá un árbol navideño monumental del 29 de noviembre al 6 de enero. Su inauguración será el domingo 29 de noviembre.

La Secretaría de Cultura, a cargo de Ana Paola López Birlain, suma más de 40 propuestas a la programación navideña del estado. Entre ellas está el bazar pop up Arte para llevar, el 5 y 6 de diciembre en el Centro de las Artes, de 11 a 21 horas y con entrada libre.

El sábado 5 de diciembre se instalará un bazar artesanal navideño con artesanías de 18 municipios, de 10 a 19 horas. El domingo 6, a las 12 del día, se presentarán agrupaciones musicales comunitarias, infantiles y juveniles de 11 municipios.

La Orquesta Filarmónica ofrecerá su concierto navideño el 17 de diciembre a las 8 de la noche; tiene costo y los boletos se venden en la página de la orquesta. La Banda de Música del Estado dará una serenata el 20 de diciembre en el jardín Zenea.

Mesa de la presentaci\u00f3n del Festival Alegr\u00eda Quer\u00e9taro Contigo con funcionarios y personajes disfrazados al fondo. Los sistemas DIF municipales colaboran con el DIF estatal en un festival que visitar\u00e1 nueve municipios de las tres zonas del estado. rotativo.com.mx

Gloria García, directora general del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, presentó un calendario que comienza con un festival de coros en el templo de Santo Domingo, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y continúa el 1 de diciembre con el encendido del nacimiento monumental.

La coronación de la reina será el 10 de diciembre y el banderazo del carro de la posada, el 15. Las posadas se realizarán del 16 al 22 de diciembre en 12 barrios y el centro.

El 23 de diciembre, a las 7 de la noche, saldrá la Cabalgata de Navidad, que cumple 100 años. El 24, el baño del Niño Dios será a las 5:30 de la tarde y a las 7 de la noche se conmemorarán los 200 años de los Carros Bíblicos.

La verbena de fin de año comenzará el 31 de diciembre a las 10 de la noche. El calendario cierra el 5 de enero de 2027 con la Cabalgata de Reyes Magos, a las 6 de la tarde.

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