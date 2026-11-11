Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Festival Alegría Querétaro Contigo 2026 llevará su desfile de 18 plataformas, 13 de ellas nuevas y dedicadas a personajes de películas y caricaturas, a nueve municipios de las tres zonas del estado entre el 28 de noviembre y el 6 de enero de 2027.

Es la quinta edición de una iniciativa del DIF estatal, que encabeza Car Herrera, y busca fortalecer la unión familiar, la paz, la convivencia y los valores. En la zona metropolitana participan Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan; San Juan del Río también es sede.

Óscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF, detalló que las 18 plataformas se completan con cuatro clásicas y el carro del DIF estatal, y que habrá más de 300 personas en escena. El recorrido sale a las 7 de la tarde y dura cerca de dos horas.

l desfile reunir\u00e1 18 plataformas y m\u00e1s de 300 personas en escena, con inicio a las 7 de la tarde y duraci\u00f3n aproximada de dos horas. rotativo.com.mx

El montaje incluye un escenario central, pantallas y graderías. Gómez Niembro recordó que en ediciones anteriores el festival promedió más de 150 mil asistentes por edición, con saldo blanco.

Corregidora y San Juan del Río tendrán una pista de hielo cada una durante 15 días, abierta de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas y con cupo para hasta 50 usuarios. Gómez Niembro precisó que todo es gratuito y que la cartelera puede consultarse en las redes del DIF estatal Querétaro.

En San Juan del Río, la plaza Independencia tendrá un árbol navideño monumental del 29 de noviembre al 6 de enero. Su inauguración será el domingo 29 de noviembre.

La Secretaría de Cultura, a cargo de Ana Paola López Birlain, suma más de 40 propuestas a la programación navideña del estado. Entre ellas está el bazar pop up Arte para llevar, el 5 y 6 de diciembre en el Centro de las Artes, de 11 a 21 horas y con entrada libre.

El sábado 5 de diciembre se instalará un bazar artesanal navideño con artesanías de 18 municipios, de 10 a 19 horas. El domingo 6, a las 12 del día, se presentarán agrupaciones musicales comunitarias, infantiles y juveniles de 11 municipios.

La Orquesta Filarmónica ofrecerá su concierto navideño el 17 de diciembre a las 8 de la noche; tiene costo y los boletos se venden en la página de la orquesta. La Banda de Música del Estado dará una serenata el 20 de diciembre en el jardín Zenea.

Los sistemas DIF municipales colaboran con el DIF estatal en un festival que visitar\u00e1 nueve municipios de las tres zonas del estado. rotativo.com.mx

Gloria García, directora general del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, presentó un calendario que comienza con un festival de coros en el templo de Santo Domingo, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y continúa el 1 de diciembre con el encendido del nacimiento monumental.

La coronación de la reina será el 10 de diciembre y el banderazo del carro de la posada, el 15. Las posadas se realizarán del 16 al 22 de diciembre en 12 barrios y el centro.

El 23 de diciembre, a las 7 de la noche, saldrá la Cabalgata de Navidad, que cumple 100 años. El 24, el baño del Niño Dios será a las 5:30 de la tarde y a las 7 de la noche se conmemorarán los 200 años de los Carros Bíblicos.

La verbena de fin de año comenzará el 31 de diciembre a las 10 de la noche. El calendario cierra el 5 de enero de 2027 con la Cabalgata de Reyes Magos, a las 6 de la tarde.