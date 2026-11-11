73% se siente seguro en Querétaro y 40% en el país, dice alcalde

Felifer Macías Olvera atribuye la cifra a la medición ENSU y afirma que la capital es la segunda con mayor percepción de seguridad del país.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una declaración sobre los resultados de percepción de seguridad y las acciones municipales contra la extorsión.

Querétaro registró 73.2 puntos en percepción de seguridad en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), cifra superior a la media nacional, informó el alcalde Felifer Macías Olvera. También aseguró que el municipio mantiene acciones de prevención y atención de intentos de extorsión contra comercios y habitantes.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, citó que la Encuesta ENSU, medición federal de percepción de seguridad, ubicó a la ciudad en 73.2 puntos, 30 por encima de la media nacional.

En el país, dijo, 40% de la población se siente segura; en la capital, 73%. «Nunca se había tenido esa calificación», afirmó. La medición del Inegi para la ciudad se dio a conocer hace dos semanas, y con ella, añadió, Querétaro se consolida como la segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad del país.

Con esos datos, el alcalde sostuvo que la ciudad y el estado están entre los más seguros del país.

Al responder sobre la extorsión a negocios y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, Macías Olvera dijo que el municipio es referente nacional contra ese delito.

Explicó que existe un mecanismo en el que se llevan registros de posibles teléfonos desde los que se intenta extorsionar a comercios y a vecinos, y lo calificó de sumamente exitoso.

El municipio trabaja con todos los organismos de comercio de la ciudad para mantener comunicación estrecha, agregó, y aseguró que los índices de extorsión se han reducido.

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