Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, citó que la Encuesta ENSU, medición federal de percepción de seguridad, ubicó a la ciudad en 73.2 puntos, 30 por encima de la media nacional.
En el país, dijo, 40% de la población se siente segura; en la capital, 73%. «Nunca se había tenido esa calificación», afirmó. La medición del Inegi para la ciudad se dio a conocer hace dos semanas, y con ella, añadió, Querétaro se consolida como la segunda ciudad capital con mayor percepción de seguridad del país.
Con esos datos, el alcalde sostuvo que la ciudad y el estado están entre los más seguros del país.
Al responder sobre la extorsión a negocios y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, Macías Olvera dijo que el municipio es referente nacional contra ese delito.
Explicó que existe un mecanismo en el que se llevan registros de posibles teléfonos desde los que se intenta extorsionar a comercios y a vecinos, y lo calificó de sumamente exitoso.
El municipio trabaja con todos los organismos de comercio de la ciudad para mantener comunicación estrecha, agregó, y aseguró que los índices de extorsión se han reducido.