Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Diputados del PAN en la Legislatura local exigieron la renuncia de Daniel Dorantes Guerra como consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar si sus vínculos profesionales con Santiago Nieto Castillo configuran un conflicto de interés antes de las elecciones de 2027. Solicitaron que el INE haga pública su conclusión.
El diputado Enrique Correa Sada presentó en conferencia de prensa una cronología de cuatro episodios. El primero es de 2012: Dorantes Guerra fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de Nieto Castillo, entonces magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los diputados del PAN pidieron al INE revisar si existe conflicto de interés y que haga pública su conclusión antes de las elecciones de 2027. rotativo.com.mx
En 2015, Dorantes Guerra figuró en el secretariado de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro cuya ponente fue Gabriela Nieto Castillo.
Al año siguiente coincidieron en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), donde Santiago Nieto encabezaba la fiscalía y Dorantes Guerra dirigía Desarrollo Organizacional.
El cuarto episodio es de 2023. María Nieto Castillo, entonces directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación del IEEQ, propuso los grupos que entrevistarían a los aspirantes a consejerías distritales y municipales; Dorantes Guerra, ya consejero, fue entrevistador en uno de ellos.
La petición del PAN abarca los vínculos profesionales de Daniel Dorantes Guerra con Santiago Nieto Castillo entre 2012 y 2023, en tribunales, la FEPADE y el IEEQ. rotativo.com.mx
Correa Sada pidió a Dorantes Guerra aclarar en público si informó al Instituto de su relación con Nieto Castillo y en qué casos se excusaría de intervenir.
Llamó también a Morena a fijar postura sobre la solicitud al INE. «La confianza en una elección se cuida desde antes de que la gente llegue a las urnas. Por eso estamos pidiendo respuestas hoy», dijo.
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, sostuvo que la independencia del consejero está comprometida y que debe fijar su postura.
Planteó además un argumento de frecuencia: Dorantes Guerra coincidió con integrantes de una misma familia en al menos cinco ocasiones, lo que describió como un patrón de amistad y de relación.
El PAN pidió al INE que haga pública su conclusión sobre la revisión de los antecedentes de Daniel Dorantes Guerra. rotativo.com.mx
Vega Guerrero reconoció que Dorantes Guerra es un abogado brillante y advirtió que, a partir de ahora, estará bajo mayor escrutinio.
«No lo acusamos de un delito, pero sí acusamos de que hoy su independencia está comprometida», afirmó.
El legislador precisó que el PAN no necesariamente lo vincula con Morena, sino con Nieto Castillo.