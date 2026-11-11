PAN exige en Querétaro la renuncia de Daniel Dorantes al IEEQ

Enrique Correa Sada presentó una cronología que va de 2012 a 2023 y pasa por el Tribunal Electoral federal, la FEPADE y el propio Instituto.

Pantalla con la cronología sobre el consejero del IEEQ Daniel Dorantes Guerra junto a un podio y varias personas, durante la conferencia del PAN en el Poder Legislativo de Querétaro.

El PAN sustentó su petición con una cronología de cuatro episodios, entre 2012 y 2023, que vincula a Daniel Dorantes Guerra con Santiago Nieto Castillo.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Diputados del PAN en la Legislatura local exigieron la renuncia de Daniel Dorantes Guerra como consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar si sus vínculos profesionales con Santiago Nieto Castillo configuran un conflicto de interés antes de las elecciones de 2027. Solicitaron que el INE haga pública su conclusión.

El diputado Enrique Correa Sada presentó en conferencia de prensa una cronología de cuatro episodios. El primero es de 2012: Dorantes Guerra fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de Nieto Castillo, entonces magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Grupo de personas frente al fondo del Poder Legislativo del Estado de Quer\u00e9taro durante la conferencia del PAN sobre el consejero del IEEQ. Los diputados del PAN pidieron al INE revisar si existe conflicto de interés y que haga pública su conclusión antes de las elecciones de 2027. rotativo.com.mx

En 2015, Dorantes Guerra figuró en el secretariado de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro cuya ponente fue Gabriela Nieto Castillo.

Al año siguiente coincidieron en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), donde Santiago Nieto encabezaba la fiscalía y Dorantes Guerra dirigía Desarrollo Organizacional.

El cuarto episodio es de 2023. María Nieto Castillo, entonces directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación del IEEQ, propuso los grupos que entrevistarían a los aspirantes a consejerías distritales y municipales; Dorantes Guerra, ya consejero, fue entrevistador en uno de ellos.

Hombre con lentes frente a un micr\u00f3fono y un podio del Poder Legislativo, con la pantalla de la exigencia de renuncia al consejero del IEEQ al fondo. La petición del PAN abarca los vínculos profesionales de Daniel Dorantes Guerra con Santiago Nieto Castillo entre 2012 y 2023, en tribunales, la FEPADE y el IEEQ. rotativo.com.mx

Correa Sada pidió a Dorantes Guerra aclarar en público si informó al Instituto de su relación con Nieto Castillo y en qué casos se excusaría de intervenir.

Llamó también a Morena a fijar postura sobre la solicitud al INE. «La confianza en una elección se cuida desde antes de que la gente llegue a las urnas. Por eso estamos pidiendo respuestas hoy», dijo.

Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, sostuvo que la independencia del consejero está comprometida y que debe fijar su postura.

Planteó además un argumento de frecuencia: Dorantes Guerra coincidió con integrantes de una misma familia en al menos cinco ocasiones, lo que describió como un patrón de amistad y de relación.

Hombre con camisa de cuadros azul hablando en el podio del Poder Legislativo de Quer\u00e9taro, con personas de pie junto a las banderas durante la conferencia sobre el consejero del IEEQ. El PAN pidió al INE que haga pública su conclusión sobre la revisión de los antecedentes de Daniel Dorantes Guerra. rotativo.com.mx

Vega Guerrero reconoció que Dorantes Guerra es un abogado brillante y advirtió que, a partir de ahora, estará bajo mayor escrutinio.

«No lo acusamos de un delito, pero sí acusamos de que hoy su independencia está comprometida», afirmó.

El legislador precisó que el PAN no necesariamente lo vincula con Morena, sino con Nieto Castillo.

legislatura gobierno politica pan

Reciente

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con el retrato de un hombre con los ojos difuminados y la leyenda «En prisión, vinculado a proceso»
Corregidora

Vinculan a proceso a imputado por robo con navaja en Corregidora

El Juez de Control impuso prisión preventiva justificada y fijó un mes de investigación complementaria por los hechos del 17 de septiembre.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una declaración sobre los resultados de percepción de seguridad y las acciones municipales contra la extorsión.
Querétaro

73% se siente seguro en Querétaro y 40% en el país, dice alcalde

Felifer Macías Olvera atribuye la cifra a la medición ENSU y afirma que la capital es la segunda con mayor percepción de seguridad del país.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una actividad relacionada con la recaudación del impuesto predial.
Querétaro

Predial en Querétaro: 86% del año recaudado y 80% de descuento

Felifer Macías Olvera informa que la recaudación va 14% por encima del diagnóstico y que el descuento cubre adeudos de predial y traslado de dominio.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN por la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, durante declaraciones sobre las candidaturas de Acción Nacional rumbo a las elecciones de 2027.
Querétaro

Alcalde de Querétaro deja en manos del partido las candidaturas

Felifer Macías Olvera reconoció a Daniela, Roberto Sosa y Pancho Domínguez como perfiles de Acción Nacional y pidió a su gabinete concentrarse en el municipio.