San Juan del Río, 11 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Querétaro anunció más de 91 millones de pesos para infraestructura educativa en San Juan del Río: un campus nuevo del Bachillerato Nacional Margarita Maza en Fundadores, tres aulas en el CECyTE 326 de Casa Blanca y un edificio de docencia de 12 aulas en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR).

Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2026 (FAM) y forman parte de una bolsa estatal de alrededor de 381 millones de pesos.

El gobernador Mauricio Kuri González presentó el paquete en la UTSJR y la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, expuso el detalle de las obras. El FAM Potenciado adelanta participaciones federales que el estado recibiría en el futuro.

En Fundadores se construirá el campus nuevo del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

El CECyTE 326 de Casa Blanca tendrá tres aulas. El proyecto original contemplaba dos y se amplió a tres.

La tercera obra es un edificio de docencia nuevo, de 12 aulas, para la Universidad Tecnológica, sede del anuncio.

El monto se amplió sobre el plan original: eran 69 millones de pesos para tres proyectos de media superior y ahora son cerca de 381 millones que alcanzan tres niveles educativos.

En todo el estado, las obras crean capacidad para 5,544 estudiantes: 3,464 de media superior y 2,080 de nivel universitario.

De acuerdo con las cifras presentadas, la media superior sumará más de 15 mil estudiantes adicionales, con un crecimiento de alrededor de 20% en bachillerato.