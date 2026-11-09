Querétaro sumará 5 mil 544 espacios para que quepan más jóvenes

De los espacios, 3 mil 464 son de media superior y 2 mil 80 de superior, niveles con importante demanda de matrícula, precisó Soto Obregón.

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación del Estado de Querétaro, habla por un micrófono mientras sostiene una hoja doblada, sentada en un sillón.

La secretaria de Educación del Estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, informó que la gestión de 308.7 millones de pesos adicionales permitirá generar 5 mil 544 nuevos espacios para estudiantes.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La gestión de 308.7 millones de pesos adicionales para infraestructura educativa permitirá generar 5 mil 544 nuevos espacios para estudiantes de Querétaro, informó la secretaria de Educación del Estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón.

De ese total, 3 mil 464 corresponden a educación media superior y 2 mil 80 a educación superior, dos niveles que, precisó la funcionaria, enfrentan actualmente una importante demanda de matrícula.

Soto Obregón explicó que la inversión también permitirá mejorar las condiciones de los planteles que ya reciben a miles de estudiantes, con la construcción de aulas, sanitarios y laboratorios y la adquisición de equipamiento.

Más infraestructura universitaria, señaló la funcionaria, permitirá ampliar la cobertura educativa.

Con ello, agregó, se reduciría el número de jóvenes que no logran ingresar a determinadas instituciones por falta de capacidad.

Soto Obregón reconoció las gestiones del gobernador Mauricio Kuri González para conseguir que los recursos federales contemplaran las necesidades de los distintos niveles educativos y no solamente la construcción de nuevos bachilleratos.

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