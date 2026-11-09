Foto de exjefe con proveedor: Kuri deja el caso a Corregidora

El gobernador indicó que corresponde al gobierno municipal dar seguimiento y esclarecer cualquier situación relacionada con los hechos tras la salida de Carlos Contreras.

Hombre de traje oscuro y corbata de lunares, sentado en un sillón azul frente a una pantalla de escenario.

Mauricio Kuri pidió al gobierno de Corregidora continuar las investigaciones y esclarecer con transparencia cualquier situación relacionada con la salida de Carlos Contreras, exjefe de Gabinete municipal, tras la polémica por una fotografía en la que apareció de vacaciones con un proveedor del municipio.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Corregidora debe continuar con la investigación y hacerlo con transparencia tras la salida de su jefe de Gabinete, Carlos Contreras, señaló el gobernador Mauricio Kuri González.

El pronunciamiento del gobernador siguió a la salida de Contreras y a la difusión de una fotografía en la que aparecía de vacaciones con un proveedor de la administración municipal, imagen que generó polémica.

Kuri reiteró que el asunto corresponde atender al gobierno municipal, al que le toca dar seguimiento al caso y esclarecer cualquier situación relacionada con los hechos.

El gobernador lo planteó de esta forma:

«Corregidora tiene que seguir investigando y, por mi parte, es un tema del municipio y que tendrá que seguir llevando las investigaciones en la transparencia que siempre ha demostrado Querétaro y no se puede quedar atrás el municipio de Corregidora».

Kuri consideró que Corregidora debe mantener ese compromiso con la ciudadanía.

corregidora gobierno mauricio kuri

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