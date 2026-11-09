Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Corregidora debe continuar con la investigación y hacerlo con transparencia tras la salida de su jefe de Gabinete, Carlos Contreras, señaló el gobernador Mauricio Kuri González.

El pronunciamiento del gobernador siguió a la salida de Contreras y a la difusión de una fotografía en la que aparecía de vacaciones con un proveedor de la administración municipal, imagen que generó polémica.

Kuri reiteró que el asunto corresponde atender al gobierno municipal, al que le toca dar seguimiento al caso y esclarecer cualquier situación relacionada con los hechos.

El gobernador lo planteó de esta forma:

«Corregidora tiene que seguir investigando y, por mi parte, es un tema del municipio y que tendrá que seguir llevando las investigaciones en la transparencia que siempre ha demostrado Querétaro y no se puede quedar atrás el municipio de Corregidora».

Kuri consideró que Corregidora debe mantener ese compromiso con la ciudadanía.