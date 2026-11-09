Drenajes con años de uso, apuesta de Kuri para Querétaro en 2027

El gobernador Mauricio Kuri González dijo que se mantendrán recursos para seguridad, educación y obra social, y que buscará sumar a los municipios.

Mauricio Kuri González habla ante un micrófono de mano, de traje azul, frente a una pantalla azul

El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que la rehabilitación del drenaje será una de las principales apuestas de inversión de 2027

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La rehabilitación del drenaje será una de las principales apuestas de inversión del gobierno estatal en 2027, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González, quien apuntó que las redes tienen muchos años de antigüedad y que hay diferentes puntos por intervenir.

El mandatario aseguró que se mantendrán recursos para seguridad, educación y obra social.

Kuri González indicó que se buscará la participación de los municipios para potencializar las inversiones en infraestructura y atender problemáticas como las inundaciones.

La propuesta presupuestal sigue en elaboración y el gobernador evitó adelantar la fecha en que será presentada. Reiteró que habrá disciplina financiera y que se destinarán recursos a las necesidades prioritarias de Querétaro. A su juicio, el estado mantiene condiciones financieras favorables.

El gobernador adelantó que la deuda de 3 mil 300 millones de pesos adquirida durante su administración quedará liquidada en su totalidad a más tardar en marzo de 2027.

El compromiso forma parte de los temas revisados en la reunión con el equipo de Finanzas, donde también se analizaron las prioridades del presupuesto estatal para el año siguiente.

“Sí, la deuda termina pagada al 100 por ciento, yo espero más tardar marzo del próximo año. Seguimos manejando muy buenos números en términos de liquidez para el estado”, concluyó.

queretaro gobierno infraestructura mauricio kuri

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