Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil no ha recibido ningún reporte oficial de un sismo en El Chilar, comunidad de Cadereyta de Montes donde circuló en redes sociales una alerta por un posible movimiento telúrico, informó su titular, Javier Amaya Torres.

La revisión comenzó cuando personal estatal detectó publicaciones que advertían a la población sobre un posible movimiento de tierra. Protección Civil mantiene comunicación con las autoridades municipales de Cadereyta de Montes.

“Sí, claro, siempre estamos en contacto con ellos, pero no hemos recibido un reporte oficial de ese tema en sí”, manifestó Amaya Torres.

Personal estatal ya se comunicó con el Instituto de Geociencias para revisar la información, pues el sistema que comparten con esa institución no tiene registro del supuesto sismo, precisó el funcionario.

El Servicio Sismológico Nacional, agregó, tampoco reportaba actividad sísmica en Querétaro ni en las entidades cercanas, por lo que reiteró que no existe confirmación de algún movimiento en El Chilar.