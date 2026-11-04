Protección Civil pide preparar mochila de emergencia en Querétaro

Javier Amaya Torres recomendó reunir documentos, alimentos, agua potable, un radio y ropa de cambio, y revisar su contenido de forma periódica.

Javier Amaya Torres, de Protección Civil de Querétaro, habla ante reporteros sobre la mochila de emergencia

Javier Amaya Torres pidió revisar de forma periódica el contenido de la mochila de emergencia y mantenerla en un lugar de fácil acceso.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 04, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, llamó a la población de Querétaro a preparar y mantener lista una mochila de emergencia ante posibles contingencias naturales.

La recomendación se promueve a nivel nacional, explicó, y Querétaro se suma a las acciones de difusión para que las familias cuenten con los artículos indispensables en caso de emergencia.

“Es una medida extra que no está por demás tomarla en cuenta como ciudadano para estar preparados para cualquier contingencia”, señaló.

Entre los artículos que Amaya Torres recomendó incluir están los documentos personales, los alimentos, el agua potable, un radio y ropa de cambio.

Con ellos, las familias pueden atender las necesidades básicas durante una situación extraordinaria.

El funcionario subrayó que no es posible saber con exactitud cuándo ocurrirá un fenómeno natural de gran magnitud, pero que las medidas preventivas pueden reducir los riesgos.

Pidió a la ciudadanía revisar de forma periódica el contenido de las mochilas y mantenerlas en un lugar de fácil acceso.

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