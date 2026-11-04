Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, llamó a la población de Querétaro a preparar y mantener lista una mochila de emergencia ante posibles contingencias naturales.

La recomendación se promueve a nivel nacional, explicó, y Querétaro se suma a las acciones de difusión para que las familias cuenten con los artículos indispensables en caso de emergencia.

“Es una medida extra que no está por demás tomarla en cuenta como ciudadano para estar preparados para cualquier contingencia”, señaló.

Entre los artículos que Amaya Torres recomendó incluir están los documentos personales, los alimentos, el agua potable, un radio y ropa de cambio.

Con ellos, las familias pueden atender las necesidades básicas durante una situación extraordinaria.

El funcionario subrayó que no es posible saber con exactitud cuándo ocurrirá un fenómeno natural de gran magnitud, pero que las medidas preventivas pueden reducir los riesgos.

Pidió a la ciudadanía revisar de forma periódica el contenido de las mochilas y mantenerlas en un lugar de fácil acceso.