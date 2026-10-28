Protección Civil de Querétaro recomienda veladoras LED en altares

Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal, pidió extremar precauciones con veladoras y copal, sobre todo en hogares con niñas y niños.

Javier Amaya Torres, de Protección Civil de Querétaro, atiende a la prensa sobre veladoras LED en altares de muertos
  • Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 28, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 28 de octubre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a las familias queretanas utilizar veladoras LED en los altares de muertos para prevenir incendios al interior de las viviendas durante las celebraciones del Día de Muertos.

El titular de la dependencia, Javier Amaya Torres, señaló que en esta temporada es común que las familias coloquen veladoras y utilicen copal como parte de sus tradiciones. Por ello pidió extremar precauciones para evitar accidentes, principalmente en hogares donde hay niñas y niños.

“Yo sí les diría que, por favor, eviten hacerlo en los altares; utilicen ahora lo moderno, que son las veladoras con LED”, expresó.

Amaya Torres destacó que la prevención debe comenzar en cada hogar. Una veladora encendida puede representar un riesgo si se encuentra cerca de materiales inflamables o en un lugar donde pueda caer accidentalmente.

Indicó que el personal de Protección Civil se mantendrá atento para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante estas fechas.

Aunque reconoció que en esta temporada se registran algunos incendios menores en viviendas, precisó que no cuenta con un porcentaje específico sobre el incremento de las atenciones relacionadas con los altares de muertos.

queretaro seguridad proteccion civil

Reciente

Ilustración sobre Morena, el INE y el presupuesto de la UAQ que combina la sede del Instituto Nacional Electoral, una mujer en una sala de sesiones, una silueta con signo de interrogación y el edificio de la UAQ con monedas y un documento de presupuesto
San Juan del Río

Morena, el INE y la UAQ: la responsabilidad también se exige desde el poder

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, durante una entrevista con reporteros
Querétaro

Sin clases el 30 de octubre y 2 de noviembre en Querétaro

La Unidad de Servicios para la Educación Básica informó que los planteles realizarán actividades alusivas a las tradiciones durante la semana, según cada escuela.

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, sentado frente a un micrófono ante reporteros
Querétaro

Querétaro destina más de 7 mdp contra el gusano barrenador

El monto podría crecer antes de fin de año y para 2027 se contempla un programa específico de control de la plaga, adelantó el secretario.

Sepulturas del antiguo panteón de la Santa Veracruz, con vista a San Juan del Río, sede del Museo de la Muerte
San Juan del Río

En San Juan del Río, el antiguo panteón es el Museo de la Muerte

Con más de 160 años, el Panteón de la Santa Veracruz muestra tumbas, símbolos funerarios y antiguas costumbres que revelan otra cara del Día de Muertos.