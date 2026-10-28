Querétaro, 28 de octubre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a las familias queretanas utilizar veladoras LED en los altares de muertos para prevenir incendios al interior de las viviendas durante las celebraciones del Día de Muertos.

El titular de la dependencia, Javier Amaya Torres, señaló que en esta temporada es común que las familias coloquen veladoras y utilicen copal como parte de sus tradiciones. Por ello pidió extremar precauciones para evitar accidentes, principalmente en hogares donde hay niñas y niños.

“Yo sí les diría que, por favor, eviten hacerlo en los altares; utilicen ahora lo moderno, que son las veladoras con LED”, expresó.

Amaya Torres destacó que la prevención debe comenzar en cada hogar. Una veladora encendida puede representar un riesgo si se encuentra cerca de materiales inflamables o en un lugar donde pueda caer accidentalmente.

Indicó que el personal de Protección Civil se mantendrá atento para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante estas fechas.

Aunque reconoció que en esta temporada se registran algunos incendios menores en viviendas, precisó que no cuenta con un porcentaje específico sobre el incremento de las atenciones relacionadas con los altares de muertos.