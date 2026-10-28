Películas filmadas en San Juan del Río muestran su pasado

Las medias de seda, Las vírgenes locas y Santo contra las lobas conservan calles, haciendas y paisajes de otras décadas del municipio.

Cartel de la película Santo vs. las lobas, filmada en San Juan del Río

Cartel de Santo vs. las lobas, película filmada en la antigua hacienda de La Estancia, en San Juan del Río.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 28, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 28 de octubre de 2026.- San Juan del Río no solo ha sido un punto de paso entre ciudades: también ha formado parte de las locaciones del cine mexicano. A través de películas filmadas desde mediados del siglo XX, algunos de sus paisajes y edificios quedaron registrados en imágenes que hoy permiten observar la transformación del municipio.

Entre las producciones realizadas en la zona se encuentran Las medias de seda (1955), filmada en la comunidad de Laguna de Lourdes; Las vírgenes locas (1970), que utilizó espacios como el barrio del Calvario, la calle 2 de Abril y el antiguo panteón de la Santa Veracruz; y Santo contra las lobas (1971), rodada en la antigua hacienda de La Estancia, donde actualmente se encuentra el Hotel Misión San Gil.

También destaca Un sábado más, película protagonizada por Pedro Fernández y Tatiana, que incorporó espacios del centro de San Juan del Río a su historia.

Más allá de las tramas y sus protagonistas, estas producciones conservan imágenes de una ciudad distinta: calles que antes eran empedradas o de terracería, edificios que ya no existen y espacios cuyo entorno ha cambiado con el crecimiento urbano.

Así, el cine funciona también como un registro visual del patrimonio local. Cada escena filmada en el municipio permite contrastar el San Juan del Río de otras décadas con la ciudad actual y reconocer lugares cotidianos desde una perspectiva distinta.

La historia cinematográfica del municipio plantea una pregunta para las nuevas generaciones: ¿cuántos de los lugares que hoy recorremos conocemos también por las películas que se filmaron aquí?

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