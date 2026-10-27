Músico callejero recibe unos 350 pesos en San Juan del Río

Alberto Sandoval lleva cuatro meses tocando en la calle y dice que sus ingresos cambian según horario, día y quincena.

Alberto Sandoval Almanza toca guitarra como músico callejero en el Jardín de la Familia de San Juan del Río.

Alberto Sandoval Almanza lleva cuatro meses tocando de manera independiente en la calle y calcula que recibe alrededor de 350 pesos por 75 minutos de música.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 27, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Unos 350 pesos por 75 minutos de música es lo que Alberto Sandoval Almanza calcula que recibe, en promedio, cuando toca de manera independiente a un costado del Jardín de la Familia. La cantidad no es fija: depende de la hora, el día de la semana e incluso de si es quincena.

Sandoval, proveniente de la Ciudad de México, aprendió música de manera autodidacta desde los 17 años. El contacto con los instrumentos comenzó en su propia casa, donde sus hermanos mayores tenían grupos musicales.

“Empecé muy chico, vengo de una familia en México, mis hermanos mayores tenían sus grupos en la casa y todo el tiempo estaba llena de instrumentos”, relató.

Con más de 30 años dedicado a la música y 35 años viviendo en el municipio, ha tocado en bares y restaurantes. Desde hace cuatro meses decidió hacerlo en la calle, modalidad que prefiere por la libertad para elegir el repertorio y determinar cuánto tiempo permanece tocando.

“Hago lo que yo quiero, canto el tiempo que yo quiero, nadie me dice lo que tengo que cantar”, explicó. Las aportaciones son voluntarias y, de acuerdo con el personaje, también encuentra satisfacción cuando las personas se acercan para reconocer su trabajo.

Sandoval insistió en que no existe una cantidad garantizada por jornada. La hora, el día de la semana y la quincena influyen en lo que puede recibir. Su referencia de alrededor de 350 pesos corresponde a su experiencia personal durante aproximadamente una hora y cuarto de música.

Además del ingreso, consideró que hace falta mayor empatía hacia los músicos callejeros por parte de las autoridades municipales. Dijo haber presenciado situaciones en las que funcionarios pasan junto a quienes amenizan espacios públicos sin tomar en cuenta su actividad.

“Es increíble que gente de otro lado venga y te valore y no la misma gente de aquí, estoy hablando de las autoridades”, expresó Sandoval al referirse a las aportaciones que recibe de turistas.

En Querétaro existen iniciativas institucionales orientadas a impulsar el trabajo de artistas independientes. El Circuito Artístico Estatal 2026 contempla apoyos económicos de hasta 10 mil pesos por presentación artística en espacios públicos, con un límite de 40 mil pesos por proyecto, sujetos a los requisitos establecidos en la convocatoria.


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