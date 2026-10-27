Comisión del IEEQ aprueba protocolo contra acoso en Querétaro

El documento y sus anexos pasan al Consejo General; busca criterios operativos y vinculantes para identificar y distinguir las conductas y facilitar su atención.

Videollamada con participantes en la sesión de la Comisión Jurídica del IEEQ sobre el protocolo contra el acoso
  • En la sesión participaron los consejeros electorales Daniel Dorantes Guerra, Alma Fabiola Rodríguez Martínez y Martha Paola Carbajal Zamudio, la secretaria ejecutiva y representaciones de cuatro partidos.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el Protocolo para la Atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral del instituto y sus anexos, que serán sometidos a la consideración del Consejo General.

Los lineamientos describen las manifestaciones de violencia laboral y las conductas constitutivas de hostigamiento y acoso, además del procedimiento de atención, los informes de casos y la protección de datos personales y sensibles, entre otros contenidos, explicó María Eugenia Cervantes Cantera, encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

El objetivo, dijo Cervantes, es contar con criterios de carácter operativo y vinculantes.

Con ellos se busca identificar y distinguir las conductas señaladas y facilitar a las áreas responsables herramientas para su debida y oportuna atención.

El presidente de la Comisión Jurídica, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, señaló que la finalidad es establecer una ruta clara para atender posibles situaciones de hostigamiento y acoso sexual y laboral, con sensibilidad, confidencialidad y respeto a la dignidad de todas las personas involucradas.

“El respeto y la dignidad que defenderemos hacia afuera también debe sentirse todos los días dentro de nuestra institución”, afirmó Dorantes.

La consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez destacó algunos puntos clave de los lineamientos: la distinción clara que hacen de las conductas, la definición de las atribuciones de cada área, la protección a las víctimas y las medidas cautelares.

Consideró que la normativa es coherente con la certificación obtenida por el IEEQ en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Dijo que el protocolo constituye un mecanismo que revierte la cultura de la permisividad, protege a la institución, da certeza a víctimas y personas denunciadas y reduce riesgos de responsabilidad por omisión y repetición.

En la sesión participaron la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el coordinador Jurídico, Wilbert Jesús López Rico, y la secretaria técnica de la Comisión, Bárbara Estefanía Ramírez Ramírez.

Las representaciones de los partidos políticos fueron Arturo Bravo González, de MC; Luis Eduardo Vázquez Becerril, del PVEM; Guadalupe Itzi-Guari Hurtado, de Morena, y Jimena Garfias López, de Somos.

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