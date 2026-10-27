Querétaro, 27 de octubre de 2026.- La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el Protocolo para la Atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral del instituto y sus anexos, que serán sometidos a la consideración del Consejo General.
Los lineamientos describen las manifestaciones de violencia laboral y las conductas constitutivas de hostigamiento y acoso, además del procedimiento de atención, los informes de casos y la protección de datos personales y sensibles, entre otros contenidos, explicó María Eugenia Cervantes Cantera, encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
El objetivo, dijo Cervantes, es contar con criterios de carácter operativo y vinculantes.
Con ellos se busca identificar y distinguir las conductas señaladas y facilitar a las áreas responsables herramientas para su debida y oportuna atención.
El presidente de la Comisión Jurídica, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, señaló que la finalidad es establecer una ruta clara para atender posibles situaciones de hostigamiento y acoso sexual y laboral, con sensibilidad, confidencialidad y respeto a la dignidad de todas las personas involucradas.
“El respeto y la dignidad que defenderemos hacia afuera también debe sentirse todos los días dentro de nuestra institución”, afirmó Dorantes.
La consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez destacó algunos puntos clave de los lineamientos: la distinción clara que hacen de las conductas, la definición de las atribuciones de cada área, la protección a las víctimas y las medidas cautelares.
Consideró que la normativa es coherente con la certificación obtenida por el IEEQ en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Dijo que el protocolo constituye un mecanismo que revierte la cultura de la permisividad, protege a la institución, da certeza a víctimas y personas denunciadas y reduce riesgos de responsabilidad por omisión y repetición.
En la sesión participaron la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el coordinador Jurídico, Wilbert Jesús López Rico, y la secretaria técnica de la Comisión, Bárbara Estefanía Ramírez Ramírez.
Las representaciones de los partidos políticos fueron Arturo Bravo González, de MC; Luis Eduardo Vázquez Becerril, del PVEM; Guadalupe Itzi-Guari Hurtado, de Morena, y Jimena Garfias López, de Somos.