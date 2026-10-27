Querétaro: Kuri señala sospechas en el caso Taddei

El gobernador reconoció el papel de la prensa en las investigaciones que precedieron a la renuncia y pidió preservar la solidez institucional del INE.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, habla desde un podio con micrófonos; se pronunció sobre la renuncia de Guadalupe Taddei al INE.

El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE deja sospechas importantes de conflicto de intereses y pidió preservar al organismo como una institución sólida y ciudadana.

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Kary García
Por Kary García Oct 27, 2026
Kary García
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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) deja sospechas importantes de conflicto de intereses, pero destacó que el caso también demuestra la importancia del periodismo de investigación para vigilar y cuestionar al poder.

Al ser interrogado sobre la salida de la ahora expresidenta del organismo electoral, el mandatario distinguió dos aspectos de lo ocurrido: los señalamientos que rodean el caso y el trabajo de los medios de comunicación que permitió llevarlos al conocimiento público.

"En el tema del INE creo que hay dos noticias: una buena y una mala. La mala es que hay sospechas importantes de conflictos de intereses", expresó.

Kuri consideró que el aspecto positivo fue la intervención de la prensa en un asunto de interés público, particularmente por su capacidad para investigar hechos relacionados con el ejercicio del poder y someterlos al escrutinio ciudadano.

"La buena, nos dice que los medios de comunicación —siempre he dicho— tienen que hacer sentir incómodo al poder y sacaron una muy buena investigación y a partir de ahí salió esto", señaló.

El pronunciamiento ocurre después de que Taddei formalizara su renuncia ante la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles vínculos con proveedores del organismo electoral.

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio relacionada con contrataciones del INE, tras identificar indicios de posibles conflictos de intereses, colusiones y triangulación de recursos. Estos señalamientos permanecen sujetos a investigación y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

La salida de Taddei abrió el procedimiento institucional para designar a quien asumirá la presidencia del organismo, encargado de organizar las elecciones federales y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales.

Frente a este escenario, el gobernador de Querétaro sostuvo que el instituto debe conservar su fortaleza y naturaleza ciudadana, independientemente de los acontecimientos relacionados con su anterior presidencia.

"Creo que importante que el INE se siga manteniendo como siempre lo ha sido, una institución sólida y ciudadana", manifestó.

La postura del mandatario coloca dos asuntos en el centro de la discusión: la necesidad de esclarecer los señalamientos relacionados con la gestión de Taddei y la preservación de la confianza en la autoridad electoral.

La renuncia se produce durante la preparación de los comicios de 2027, por lo que el relevo en la presidencia del INE representa una decisión institucional relevante para la organización del siguiente proceso electoral federal.

El llamado de Kuri se concentró en preservar la solidez del organismo, al tiempo que reconoció el valor de las investigaciones periodísticas para hacer visibles posibles irregularidades en las instituciones públicas.

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