San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Un jurado calificador de 10 integrantes, ocho de ellos sorteados a la vista del público, eligió a los ganadores de la Presea al Mérito Deportivo 2026.

Los reconocidos son Uriel Ballesteros Prada, en natación juvenil; Alejandro Villafuerte Treviño, en kickboxing, categoría deportista convencional de primera fuerza; Jonathan Emiliano Reséndiz Cruz, en paraciclismo, dentro de deporte adaptado; y Eduardo Lomelí González, entrenador de natación en la categoría convencional.

La presea reconoce a un ganador por categoría y tiene cinco: deportista juvenil; deportista convencional de primera fuerza, para nacidos hasta 2008; deporte adaptado, de 12 años en adelante; entrenador o entrenadora deportivo convencional; y entrenador o entrenadora de deporte adaptado.

En primera fuerza, Villafuerte Treviño reunió siete votos. La ajedrecista Natalia Belén García Ortega obtuvo dos y el nadador Marco Antonio Ángeles, uno. En deporte adaptado, el atletista David Vega Portillo recibió un voto antes de que se declarara ganador a Reséndiz Cruz.

Los nombres de los propuestos como jurado se depositaron en una pecera de cristal transparente. Se agruparon por ámbito (académico, empresarial, deportivo y medios de comunicación), se extrajeron dos por cada uno, se leyeron en voz alta y los elegidos pasaron a ocupar su lugar en las mesas.

Los otros dos integrantes no pasaron por la pecera. Indira Báez Ramírez, del Instituto del deporte adaptado del INDEREQ, y Luis Antonio Gómez Ugalde, director del Deporte del municipio de Corregidora, se sumaron al jurado por invitación directa de la Coordinación de Desarrollo Integral.

Israel Aguillón Barrón, de esa coordinación, afirmó que por primera vez en San Juan del Río se realiza una ceremonia de esta magnitud para elegir al talento deportivo que será premiado, y la calificó de histórica.

Aguillón explicó que las propuestas llegaron por una convocatoria pública difundida en las redes sociales del gobierno municipal. Podían postular entrenadores, familiares y vecinos. La Coordinación comprobó después los documentos de cada candidato, y los sorteados conocieron a los nominados que fueron publicados en la pagina de la dirección municipal del deporte.

Con el jurado integrado, cada uno de sus miembros revisó las propuestas. Se leyó la trayectoria deportiva y el impacto en la comunidad de cada nominado, mientras tres pantallas mostraban las fichas de los nominados por categoría, con sus logros y participaciones.

La regidora Ana Paula Higuera, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Juventud y del Deporte, transmitió la visión del presidente municipal, Roberto Cabrera, para quien la iniciativa reafirma que la juventud y el deporte son una “prioridad absoluta” para San Juan del Río.

Aguillón expresó el deseo de que el procedimiento quede como un legado, de modo que las próximas autoridades del deporte elijan de manera abierta y transparente los nominados en futuras convocatorias.

Los reconocimientos se entregarán el 20 de noviembre.