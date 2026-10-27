Fiscalía inmoviliza 93 cuentas bancarias en Querétaro

El fiscal Víctor Antonio De Jesús Hernández informó que las medidas están relacionadas principalmente con delitos patrimoniales, incluido el fraude.

Billetes mexicanos de 100, 200 y 500 pesos congelados dentro de un bloque de hielo

La Fiscalía General del Estado de Querétaro inmovilizó 93 cuentas bancarias con autorización judicial, con 325 millones de pesos asegurados o garantizados para la reparación del daño a víctimas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 27 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro reportó la inmovilización de 93 cuentas bancarias mediante autorizaciones judiciales, con recursos por 325 millones de pesos asegurados o garantizados para la reparación del daño a víctimas de delitos.

El fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, presentó las cifras durante un balance de procuración de justicia y explicó que estas medidas forman parte de los actos de investigación desarrollados por la institución.

Las inmovilizaciones requieren autorización judicial previa y buscan preservar recursos relacionados con investigaciones penales, de acuerdo con los supuestos legales aplicables.

De Jesús Hernández señaló que la Fiscalía ha incrementado el uso de esta herramienta para proteger los intereses patrimoniales de las víctimas.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero solicitó precisar a qué tipo de delitos correspondían las cuentas inmovilizadas.

En su respuesta, el fiscal explicó que estas medidas están vinculadas principalmente con hechos delictivos de naturaleza patrimonial, entre los que se encuentra el fraude.

El funcionario señaló que la inmovilización debe guardar relación con la investigación y responder a una finalidad procesal concreta.

En su exposición, De Jesús Hernández informó que las 93 cuentas involucran una cantidad de 325 millones de pesos presentada por la Fiscalía como asegurada o garantizada para reparación del daño.

La cifra no significa necesariamente que la totalidad del dinero haya sido devuelta a las personas afectadas. La información proporcionada corresponde a recursos sujetos a las medidas judiciales descritas.

El fiscal explicó que anteriormente no se reportaban inmovilizaciones de cuentas bancarias dentro de los indicadores institucionales de comparación con 2024.

Por ello, el registro actual documenta el uso de esta técnica de investigación, pero no permite establecer un porcentaje de crecimiento frente a ese año.

La Fiscalía presentó la inmovilización de recursos como parte de sus actuaciones dirigidas a garantizar la restitución patrimonial de las víctimas, conforme a las resoluciones que correspondan en cada procedimiento.

queretaro gobierno fiscalia

Reciente

Vía férrea con rieles y durmientes que se curva entre vegetación
Querétaro

Obras del tren: reportan 27 bardas dañadas en Querétaro

El secretario de Gobierno informó que habitantes de Las Brujas presentaron reportes sobre aproximadamente 27 bardas de viviendas.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, habla al micrófono durante una conferencia de prensa
Querétaro

Querétaro aún no recibe proyectos técnicos de 41 obras del tren

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, señaló que los proyectos se han presentado en reuniones, aunque sus documentos siguen pendientes de entrega formal.

Javier Amaya Torres, coordinador estatal de Protección Civil, ofrece entrevista sobre la afluencia en panteones de Querétaro
Querétaro

Esperan 60 mil visitantes en panteones de Querétaro

.Protección Civil estatal prevé una afluencia similar a la del año pasado y mantendrá operativo de vigilancia en coordinación con los municipios

Bomberos con equipo de respiración autónoma junto a la caja abierta de un tráiler con huellas de fuego en San Juan del Río
San Juan del Río

Bomberos sofocaron incendio de tráiler en San Juan del Río

La paquetería del contenedor no ardió en su totalidad; la Guardia Nacional abanderó la zona y el tráfico hacia Querétaro se volvió lento por momentos.