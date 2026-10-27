Querétaro aún no recibe proyectos técnicos de 41 obras del tren

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, señaló que los proyectos se han presentado en reuniones, aunque sus documentos siguen pendientes de entrega formal.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, habla al micrófono durante una conferencia de prensa

Eric Gudiño Torres informó que vecinos del fraccionamiento Las Brujas reportaron afectaciones en aproximadamente 27 bardas de viviendas, relacionadas con los trabajos del tren México-Querétaro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- Aproximadamente 27 bardas de viviendas del fraccionamiento Las Brujas presentan afectaciones que han sido relacionadas con los trabajos del tren México–Querétaro, de acuerdo con los reportes recibidos por el Gobierno estatal.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que los vecinos presentaron documentación sobre los daños detectados en los inmuebles, ubicados dentro del municipio de Querétaro.

Las notificaciones fueron comunicadas formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las dependencias federales involucradas en el proyecto ferroviario.

Durante una conferencia de prensa, Gudiño Torres explicó que el Gobierno estatal recibe información de habitantes de distintas colonias y fraccionamientos afectados por el desarrollo de los trabajos.

Los reportes permiten identificar los puntos donde los vecinos solicitan intervención de las autoridades responsables de ejecutar las obras.

En Las Brujas, la cifra proporcionada por el funcionario corresponde a aproximadamente 27 bardas de viviendas. El dato no representa necesariamente el número de casas afectadas ni establece por sí mismo la causa técnica de cada daño.

El secretario explicó que los habitantes hicieron llegar documentación a las autoridades federales para solicitar atención a sus casos.

La Secretaría de Gobierno mantiene comunicación con los vecinos y transmite los planteamientos a las dependencias responsables.

Gudiño Torres también señaló que el Gobierno estatal ha solicitado activar el seguro que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades federales, estaría destinado a atender afectaciones relacionadas con los trabajos ferroviarios.

El funcionario indicó que la administración estatal continúa recopilando reportes ciudadanos sobre viviendas, estructuras y vialidades próximas a las zonas donde se desarrolla el proyecto.

Las afectaciones notificadas en Las Brujas forman parte de los asuntos que el Gobierno de Querétaro mantiene bajo seguimiento ante las dependencias federales.

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