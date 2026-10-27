Policía Estatal de Querétaro, segunda en confianza ciudadana

La corporación suma 83.1% de confianza ciudadana y 82.1% en desempeño efectivo, cuarto lugar nacional, según la ENSU del tercer trimestre de 2026.

Hombre de traje azul con micrófono en un evento; Policía Estatal de Querétaro, segundo lugar nacional en confianza

La Policía Estatal de Querétaro pasó de 61.8% de confianza ciudadana en 2022 a 83.1% en 2026, según la ENSU.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 27, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro alcanzó el segundo lugar nacional en confianza ciudadana, con 83.1%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2026, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El resultado es 21.3 puntos superior al de 2022, cuando la corporación registró 61.8% y ocupaba el lugar 23 a nivel nacional.

En desempeño efectivo, la Policía Estatal obtuvo 82.1%, con lo que se ubicó en el cuarto lugar del país, según los datos difundidos por la dependencia.

La SSC señaló que la proporción de la población adulta que considera seguro vivir en su ciudad pasó de 53.9% en 2022 a 73.2% en 2026, y que Querétaro avanzó en ese indicador del lugar 20 al noveno.

Respecto de la percepción de la delincuencia, la dependencia indicó que el porcentaje de personas que la identifica como la principal problemática bajó de 48.4% a 37.5%, y que la entidad pasó del quinto al octavo lugar en esa clasificación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández, destacó que los resultados reflejan el fortalecimiento de la corporación y las acciones para mejorar la seguridad y la confianza de la población.

La SSC atribuyó los avances al fortalecimiento policial y a las estrategias de la actual administración.

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