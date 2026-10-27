Homicidios dolosos bajan más de 20% en Querétaro durante 2026

El Fiscal General Víctor de Jesús Hernández informó que la reducción acumulada de 2025 y 2026 frente a 2024 supera 37 por ciento.

Personal revisa un documento sobre un vehículo junto a un agente armado; Fiscalía de Querétaro investiga homicidios dolosos
  • La Fiscalía General del Estado reporta una reducción de más de 37 por ciento en homicidios dolosos al sumar 2025 y 2026 frente a 2024.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 27, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- Pese al crecimiento poblacional y al desarrollo económico que registra el estado, los homicidios dolosos mantienen una tendencia a la baja, con una reducción superior a 20 por ciento durante 2026 respecto a 2025, informó el Fiscal General del Estado, Víctor de Jesús Hernández.

De acuerdo con el funcionario, el comportamiento muestra una disminución sostenida durante los últimos dos años, luego de que 2025 ya había reportado una caída importante frente a 2024.

Al explicar el alcance de esas cifras, Hernández planteó: «¿Esto qué quiere decir? La tendencia es que en Querétaro, aun y cuando seguimos creciendo en muchos factores, incluyendo su población y desarrollo, sigue disminuyendo la incidencia delictiva de alto impacto».

Con ello, el comparativo abarca tres años: 2024 como punto de partida, 2025 como el primero con descenso y 2026 con una reducción superior a 20 por ciento. El Fiscal indicó que, al sumar 2025 y 2026 y compararlos con 2024, la reducción supera 37 por ciento, un dato que, dijo, permite observar la evolución de la violencia letal en la entidad durante los periodos analizados.

El Fiscal General agregó que la disminución de los delitos de alto impacto debe ir acompañada de investigación permanente, análisis criminal y coordinación entre las instituciones de seguridad pública y de justicia.

Indicó que la Fiscalía ha fortalecido sus procedimientos para llevar las investigaciones ante los tribunales, incrementar las vinculaciones a proceso y obtener sentencias cuando las pruebas y los procedimientos legales lo permiten.

La institución mantendrá la investigación y la persecución penal para atender los homicidios dolosos, esclarecer los hechos y contribuir a que las reducciones reportadas continúen en los siguientes periodos.

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