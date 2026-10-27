Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Jalisco y la costa de Colima por la circulación de la tormenta tropical Vance.

Un escalón por debajo, el SMN prevé lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en Nayarit y la costa de Michoacán.

Los chubascos de 5 a 25 milímetros abarcan Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chihuahua, Morelos y Tlaxcala tendrán lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros.

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas. El SMN advirtió que las precipitaciones de fuertes a muy fuertes podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, y exhortó a la población a atender sus avisos y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las temperaturas mínimas previstas para la mañana fueron de menos cinco a cero grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de cero a cinco grados en zonas altas de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por la tarde, las máximas serán de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa. De 30 a 35 grados se esperan en Baja California Sur, el este de Nuevo León, el oeste de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y de Chiapas, el oeste de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán se pronostica viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60. En el istmo y el golfo de Tehuantepec soplará viento del norte con esos mismos valores.

Sonora, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas, además de las costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo, tendrán viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50.

El SMN señaló que los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y pidió atender los avisos del organismo y las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

El oleaje será de dos a tres metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán, y de uno a dos metros en el golfo de Tehuantepec y las costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

Según el SMN, estos efectos provienen de canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica, humedad del océano Pacífico y la circulación de Vance frente a las costas de Colima y Jalisco.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Vance se ubicó aproximadamente a 430 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 485 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

El SMN recomienda consultar el pronóstico en www.gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, en Facebook, Instagram y el canal de YouTube smnmexico, y en la aplicación ConaguaClima, que permite revisar el pronóstico por municipio.