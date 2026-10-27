Vance mantiene lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima

Querétaro e Hidalgo tendrán chubascos de 5 a 25 milímetros y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Árbol de copa amplia en un pastizal envuelto en niebla densa, imagen que acompaña el pronóstico del clima por la tormenta tropical Vance.

El SMN atribuye las lluvias pronosticadas a canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, humedad del Pacífico y la circulación de la tormenta tropical Vance.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 27, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Jalisco y la costa de Colima por la circulación de la tormenta tropical Vance.

Un escalón por debajo, el SMN prevé lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en Nayarit y la costa de Michoacán.

Los chubascos de 5 a 25 milímetros abarcan Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chihuahua, Morelos y Tlaxcala tendrán lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros.

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas. El SMN advirtió que las precipitaciones de fuertes a muy fuertes podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, y exhortó a la población a atender sus avisos y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las temperaturas mínimas previstas para la mañana fueron de menos cinco a cero grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de cero a cinco grados en zonas altas de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Por la tarde, las máximas serán de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa. De 30 a 35 grados se esperan en Baja California Sur, el este de Nuevo León, el oeste de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca y de Chiapas, el oeste de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán se pronostica viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60. En el istmo y el golfo de Tehuantepec soplará viento del norte con esos mismos valores.

Sonora, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas, además de las costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo, tendrán viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50.

El SMN señaló que los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y pidió atender los avisos del organismo y las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

El oleaje será de dos a tres metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán, y de uno a dos metros en el golfo de Tehuantepec y las costas de Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

Según el SMN, estos efectos provienen de canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica, humedad del océano Pacífico y la circulación de Vance frente a las costas de Colima y Jalisco.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Vance se ubicó aproximadamente a 430 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 485 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

El SMN recomienda consultar el pronóstico en www.gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, en Facebook, Instagram y el canal de YouTube smnmexico, y en la aplicación ConaguaClima, que permite revisar el pronóstico por municipio.

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