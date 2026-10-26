Tormenta Vance trae lluvias muy fuertes a Nayarit y Jalisco

Protección Civil prevé chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste, además de vientos fuertes en el norte y noreste.

Mapa de sistemas meteorológicos del SMN que ubica la tormenta tropical Vance frente al Pacífico mexicano, junto a vaguadas, canales de baja presión y una circulación ciclónica el 26 de octubre de 2026.

La humedad de la tormenta tropical Vance provocará lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, según el pronóstico de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

SMN-Conagua
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 26, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La humedad que aporta la tormenta tropical Vance provocará lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco, el nivel de intensidad más alto del pronóstico que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió para el territorio nacional.

El efecto sobre ambas entidades no es directo. La CNPC lo atribuye al aporte de humedad de Vance, que coincide con otros cinco fenómenos presentes en el país.

Esos sistemas son una línea seca, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en los mismos niveles.

Para el occidente y el sur del territorio, el pronóstico contempla chubascos y lluvias fuertes, acompañados de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje elevado en sus costas.

El centro, el oriente y el sureste también tendrán chubascos y lluvias fuertes.

En el norte la previsión cambia de forma: la dependencia federal anticipa lluvias puntuales fuertes en el norte de Chihuahua y Coahuila, mientras que el norte y el noreste del país registrarán intervalos de chubascos con vientos fuertes.

Las condiciones corresponden al 26 de octubre, periodo al que la CNPC circunscribió su reporte de fenómenos y efectos.

El mapa de sistemas meteorológicos número 597 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas de esa fecha, ubica a Vance frente a las costas del Pacífico mexicano.

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