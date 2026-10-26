Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Néstor “N” permanecerá en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso penal por robo equiparado de vehículo, luego de que un Juez de Control lo vinculó a proceso por los hechos del 5 de agosto, cuando fue detenido en el fraccionamiento Puerta Navarra mientras conducía una motocicleta con reporte de robo vigente.

La vinculación se obtuvo bajo la hipótesis de detentación, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro: la imputación se sostiene en la motocicleta que tenía en su poder al momento de la intervención.

Ese día, el hombre circulaba sobre avenida Puente de la Reina cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro realizaron la intervención. Al verificar los datos de identificación de la unidad, los agentes establecieron que la motocicleta contaba con reporte de robo vigente.

Fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía.

A partir de ese momento, personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) desarrollaron los actos de investigación para reunir los datos de prueba relacionados con la detentación del vehículo.

Durante esas diligencias, la Fiscalía identificó que Néstor “N” cuenta con diversas carpetas de investigación previas, relacionadas con robo equiparado de vehículo, robo de vehículo, tentativa de robo de vehículo, robo a comercio y delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple.

En la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención. Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió vincularlo a proceso.

La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva por riesgo de sustracción, por lo que seguirá en prisión mientras continúa el proceso penal.

La autoridad judicial fijó además un plazo de dos meses para la investigación complementaria.