CDMX suma 65 individuos adultos recuperados en Panteón de Dolores

Los resultados acumulados del Plan reportan 12 personas plenamente identificadas y 25 hipótesis de identidad en proceso de corroboración.

Personal con overoles blancos del Plan de Recuperaciones Controladas en la fosa 26 del Panteón Civil de Dolores

Personal del Plan de Recuperaciones Controladas, en la fosa 26 del Panteón Civil de Dolores, Ciudad de México.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 26, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores concluyó con 20 individuos adultos recuperados, con lo que suman 65 en las tres etapas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Los trabajos se realizaron del 13 al 23 de octubre de 2026 en la línea 2 Bis de la fosa 26, con un equipo interdisciplinario e interinstitucional. Los individuos recuperados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) para su análisis y clasificación.

De acuerdo con los resultados acumulados, 12 personas han sido plenamente identificadas y 25 hipótesis de identidad siguen en corroboración.

El 17 de agosto de 2026 se notificó a una familia, con la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; la restitución digna está pendiente de que concluyan los trámites administrativos.

En esta etapa, personal especializado hizo excavación controlada y criba de tierra, y recuperó 417 fragmentos óseos, también enviados al ISPCF.

Para las maniobras se utilizó un sistema de poleas y andamios, el primero en su tipo, diseñado con la Secretaría de Obras y Servicios y adaptado a la fosa.

Según el comunicado, permitió al personal pericial trabajar sin colocarse sobre las capas de tierra, para evitar la compactación del terreno y reducir el riesgo de fragmentación de elementos óseos.

Durante las jornadas, familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y personas expertas independientes observaron los trabajos y tuvieron acceso a la zona de triaje, donde recibieron información sobre las recuperaciones y los expedientes.

Se realizaron además seis sesiones de talleres sobre identificación, búsqueda de familiares, memoria, verdad y justicia, con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos capitalina y la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía CDMX.

Al cierre de la fase, familiares e integrantes de colectivos entraron a la zona de trabajo y colocaron una ofrenda en memoria de las personas recuperadas y de quienes aún permanecen en la fosa. Reconocieron al personal por el trato respetuoso durante las jornadas.

El plan se desarrolla de forma coordinada entre la Secretaría de Gobierno, mediante la Comisión de Búsqueda de Personas; la Fiscalía CDMX; y el Poder Judicial capitalino, a través del ISPCF.

También participaron el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Auxiliar de la alcaldía Miguel Hidalgo y personal del Panteón Civil de Dolores.

Forma parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Concluida esta fase, continuarán los análisis forenses y los cruces de información para avanzar en la identificación de las personas recuperadas.

cdmx seguridad criminalidad

Reciente

Joven con lentes y camisa clara recargado en un auto oscuro, al anochecer, en una carretera
Espectáculos

Reportan presunta muerte del streamer El Komanche en Monterrey

Los primeros peritajes no hallaron señales de violencia ni acceso forzado; la Fiscalía espera la autopsia y avanza el cotejo de huellas.

Mapa de sistemas meteorológicos del SMN que ubica la tormenta tropical Vance frente al Pacífico mexicano, junto a vaguadas, canales de baja presión y una circulación ciclónica el 26 de octubre de 2026.
México

Tormenta Vance trae lluvias muy fuertes a Nayarit y Jalisco

Protección Civil prevé chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste, además de vientos fuertes en el norte y noreste.

Rosy Sinecio, coordinadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Querétaro, durante la asamblea en San Juan del Río
San Juan del Río

Rosy Sinecio asiste a asamblea por soberanía en San Juan del Río

La coordinadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Querétaro acudió al parque Praderas del Sol, donde se expresó respaldo a la soberanía nacional.

Autos y camiones de carga circulan bajo la lluvia por una autopista de varios carriles en Querétaro, en el contexto del paro nacional convocado por la CANACAR.
México

CANACAR mantiene paro nacional; convoca en Palmillas, Querétaro

Segob informó que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó dialogar; la cámara cuestiona los cambios fiscales previstos para 2027 y exige seguridad en carreteras.