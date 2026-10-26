Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores concluyó con 20 individuos adultos recuperados, con lo que suman 65 en las tres etapas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Los trabajos se realizaron del 13 al 23 de octubre de 2026 en la línea 2 Bis de la fosa 26, con un equipo interdisciplinario e interinstitucional. Los individuos recuperados fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) para su análisis y clasificación.

De acuerdo con los resultados acumulados, 12 personas han sido plenamente identificadas y 25 hipótesis de identidad siguen en corroboración.

El 17 de agosto de 2026 se notificó a una familia, con la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; la restitución digna está pendiente de que concluyan los trámites administrativos.

En esta etapa, personal especializado hizo excavación controlada y criba de tierra, y recuperó 417 fragmentos óseos, también enviados al ISPCF.

Para las maniobras se utilizó un sistema de poleas y andamios, el primero en su tipo, diseñado con la Secretaría de Obras y Servicios y adaptado a la fosa.

Según el comunicado, permitió al personal pericial trabajar sin colocarse sobre las capas de tierra, para evitar la compactación del terreno y reducir el riesgo de fragmentación de elementos óseos.

Durante las jornadas, familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y personas expertas independientes observaron los trabajos y tuvieron acceso a la zona de triaje, donde recibieron información sobre las recuperaciones y los expedientes.

Se realizaron además seis sesiones de talleres sobre identificación, búsqueda de familiares, memoria, verdad y justicia, con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Derechos Humanos capitalina y la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía CDMX.

Al cierre de la fase, familiares e integrantes de colectivos entraron a la zona de trabajo y colocaron una ofrenda en memoria de las personas recuperadas y de quienes aún permanecen en la fosa. Reconocieron al personal por el trato respetuoso durante las jornadas.

El plan se desarrolla de forma coordinada entre la Secretaría de Gobierno, mediante la Comisión de Búsqueda de Personas; la Fiscalía CDMX; y el Poder Judicial capitalino, a través del ISPCF.

También participaron el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Auxiliar de la alcaldía Miguel Hidalgo y personal del Panteón Civil de Dolores.

Forma parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Concluida esta fase, continuarán los análisis forenses y los cruces de información para avanzar en la identificación de las personas recuperadas.