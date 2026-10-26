Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México pidió a la población brindar un cuidado especial a sus animales de compañía durante octubre y noviembre, periodo en el que, advirtió, los perros y gatos negros necesitan mayor protección.

La dependencia explicó que ciertas prácticas relacionadas con rituales y creencias pueden implicar maltrato hacia los animales, particularmente hacia los perros y gatos de pelaje negro. Por ello, planteó que mantenerlos a salvo y cerca de la familia es una forma de protegerlos.

La SSC, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, dio recomendaciones para tres situaciones distintas: cuando un animal se da en adopción, cuando vive en casa y cuando se detecta algo sospechoso.

Si se da en adopción

Para quienes entreguen a un animal en adopción, la dependencia pidió conocer bien a la persona que lo recibirá. Recomendó verificar su identidad y sus referencias, así como preguntar dónde y con quién vivirá el animal.

También indicó no entregarlo a desconocidos ni a personas de quienes se tenga información insuficiente.

Si vive en casa

En el caso de los animales que ya viven con una familia, la SSC pidió cuidarlos como parte de ella. Sugirió procurar que no salgan solos y mantener actualizados sus datos de identificación.

Recomendó además verificar que el lugar donde se encuentran sea seguro.

Qué reportar

La Secretaría pidió a la ciudadanía estar atenta y reportar cualquier situación sospechosa. Mencionó como ejemplos la venta ilegal, la extracción, el traslado o un posible maltrato de animales.

Cómo reportar

La SSC de la Ciudad de México informó que los reportes pueden hacerse a través de sus cuentas de X, @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, o por teléfono al 55 5208 9898. Se trata de canales de la capital del país.