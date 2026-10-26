San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Rosy Sinecio, coordinadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Querétaro, participó en la asamblea informativa “En defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, realizada en el parque Praderas del Sol, de acuerdo con el comunicado difundido sobre el encuentro.
El encuentro giró en torno a la defensa de la soberanía nacional y a la continuidad del proyecto de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.
Bajo el lema “La patria no se vende, se ama y se defiende”, la jornada reunió a participantes interesados en expresar su respaldo a la soberanía y en compartir reflexiones sobre retos y perspectivas.
El comunicado ubica la asamblea dentro de las actividades informativas y de participación que impulsan integrantes del movimiento.
En el texto, la presencia de Sinecio se describe como un refrendo de su participación en los espacios de diálogo y organización, así como de su cercanía con las actividades en San Juan del Río y Querétaro.