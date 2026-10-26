Rosy Sinecio asiste a asamblea por soberanía en San Juan del Río

La coordinadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Querétaro acudió al parque Praderas del Sol, donde se expresó respaldo a la soberanía nacional.

Rosy Sinecio, coordinadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Querétaro, durante la asamblea en San Juan del Río
  • Rosy Sinecio es coordinadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Querétaro. Según el comunicado, su presencia refrenda su cercanía con las actividades en San Juan del Río y Querétaro.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Rosy Sinecio, coordinadora del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Querétaro, participó en la asamblea informativa “En defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, realizada en el parque Praderas del Sol, de acuerdo con el comunicado difundido sobre el encuentro.

El encuentro giró en torno a la defensa de la soberanía nacional y a la continuidad del proyecto de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

Bajo el lema “La patria no se vende, se ama y se defiende”, la jornada reunió a participantes interesados en expresar su respaldo a la soberanía y en compartir reflexiones sobre retos y perspectivas.

El comunicado ubica la asamblea dentro de las actividades informativas y de participación que impulsan integrantes del movimiento.

En el texto, la presencia de Sinecio se describe como un refrendo de su participación en los espacios de diálogo y organización, así como de su cercanía con las actividades en San Juan del Río y Querétaro.

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