Mural de las Ánimas honra a los anónimos de San Juan del Río

Asistentes a la inauguración del Mural de las Ánimas frente a la obra, que muestra calaveras con canastas de uvas, flores de cempasúchil, una carreta y los arcos de un puente, en San Juan del Río.

El Mural de las Ánimas, coordinado por el artista sanjuanense Dens Urtiz, incorpora el Puente de la Historia como portal de regreso de los muertos, carretas del Camino Real y uvas que aluden al vino; con su develación arrancó el 20º Festival de Día de Muertos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río.- El Mural de las Ánimas, pintado por cinco artistas bajo la coordinación del sanjuanense Dens Urtiz, fue inaugurado como homenaje a las personas anónimas que han movido al municipio durante 500 años. Con su develación arrancó el 20º Festival de Día de Muertos.

El coordinador de desarrollo económico, Javier Durán Zárate, explicó que la obra representa a quienes a lo largo de la historia construyeron San Juan del Río y de quienes, dijo, quizá ya no se recuerda el rostro ni aparecen sus nombres en los libros.

Añadió que el mural refleja la cultura y la idiosincrasia del municipio y que se busca que lo disfruten tanto los habitantes como los visitantes.

Durán Zárate precisó que la pieza fue realizada y coordinada por Dens Urtiz, a quien describió como un artista muy visible en redes sociales. Agradeció también a dos artistas llegados desde Chiapas y a otros pintores que colaboraron en la obra.

Al explicar la composición, Urtiz señaló que la iconografía principal es el Día de Muertos, con el museo cercano y el festival como parte del contexto, y que se sumaron símbolos propios de San Juan del Río para que el mural funcione como identidad cultural del municipio.

Entre ellos mencionó el Puente de la Historia, que en la obra sirve como portal para traer de regreso a los muertos, junto con señalamientos del Camino Real y carretas que aluden a esa ruta.

El artista enumeró además cacomixtles, uvas, farolitos y vestidos, así como grecas de los chupícuaros, a quienes identificó como los primeros pobladores del territorio.

Dijo que, por petición de Durán Zárate, quedó plasmado también el tema del vino, poco conocido entre los sanjuanenses. Urtiz precisó que fueron cinco las personas que pintaron, aunque muchas más hicieron posible la obra, y que el trabajo se hizo con mucho corazón y cariño.

La presidenta del Consejo Ciudadano de Turismo, Mari Carmen Salvador Andrade, afirmó que el organismo está contento de haber respaldado la idea de la obra, que calificó como una de las que más ruido han causado, y agradeció el presupuesto que asignó el alcalde.

Por la Secretaría de Turismo del Estado, en representación de la titular, Adriana Vega Vázquez Mellado, David Trejo Ramírez sostuvo que el turismo se desprende de la cultura, porque es la manera en que se preservan las raíces.

El síndico municipal, José Francisco Landeras Layseca, quien acudió en representación del presidente Roberto Cabrera Valencia, recordó que hace diez años inauguró, con el artista Irving Cano, el mural de la fundación de la ciudad, y que tuvieron que pasar diez años para que otro artista sanjuanense pintara a las ánimas.

Planteó que la obra es la puerta al centro histórico de cara a los 500 años de la fundación de San Juan del Río y que se espera que dure más de diez años, aunque la humedad puede deteriorar el muro; si no, dijo, dentro de una década habrá un nuevo mural.

Durante el acto, el municipio entregó a Urtiz un reconocimiento por su participación en el festival, firmado por el presidente municipal.

El 20º Festival, que Durán Zárate definió como el más grande del estado, se prolongará ocho días, del lunes 26 de octubre al 2 de noviembre. Contempla más de 50 eventos, más de nueve concursos y una bolsa superior a 122 mil pesos en premios.

arte y cultura tradiciones y costumbres dia de muertos san juan del rio

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