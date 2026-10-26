San Juan del Río.- El Mural de las Ánimas, pintado por cinco artistas bajo la coordinación del sanjuanense Dens Urtiz, fue inaugurado como homenaje a las personas anónimas que han movido al municipio durante 500 años. Con su develación arrancó el 20º Festival de Día de Muertos.

El coordinador de desarrollo económico, Javier Durán Zárate, explicó que la obra representa a quienes a lo largo de la historia construyeron San Juan del Río y de quienes, dijo, quizá ya no se recuerda el rostro ni aparecen sus nombres en los libros.

Añadió que el mural refleja la cultura y la idiosincrasia del municipio y que se busca que lo disfruten tanto los habitantes como los visitantes.

Durán Zárate precisó que la pieza fue realizada y coordinada por Dens Urtiz , a quien describió como un artista muy visible en redes sociales. Agradeció también a dos artistas llegados desde Chiapas y a otros pintores que colaboraron en la obra.

Al explicar la composición, Urtiz señaló que la iconografía principal es el Día de Muertos , con el museo cercano y el festival como parte del contexto, y que se sumaron símbolos propios de San Juan del Río para que el mural funcione como identidad cultural del municipio.

Entre ellos mencionó el Puente de la Historia, que en la obra sirve como portal para traer de regreso a los muertos, junto con señalamientos del Camino Real y carretas que aluden a esa ruta.

El artista enumeró además cacomixtles, uvas, farolitos y vestidos, así como grecas de los chupícuaros, a quienes identificó como los primeros pobladores del territorio.

Dijo que, por petición de Durán Zárate, quedó plasmado también el tema del vino, poco conocido entre los sanjuanenses. Urtiz precisó que fueron cinco las personas que pintaron, aunque muchas más hicieron posible la obra, y que el trabajo se hizo con mucho corazón y cariño.

La presidenta del Consejo Ciudadano de Turismo, Mari Carmen Salvador Andrade, afirmó que el organismo está contento de haber respaldado la idea de la obra, que calificó como una de las que más ruido han causado, y agradeció el presupuesto que asignó el alcalde.

Por la Secretaría de Turismo del Estado, en representación de la titular, Adriana Vega Vázquez Mellado, David Trejo Ramírez sostuvo que el turismo se desprende de la cultura, porque es la manera en que se preservan las raíces.

El síndico municipal, José Francisco Landeras Layseca, quien acudió en representación del presidente Roberto Cabrera Valencia, recordó que hace diez años inauguró, con el artista Irving Cano, el mural de la fundación de la ciudad, y que tuvieron que pasar diez años para que otro artista sanjuanense pintara a las ánimas.

Planteó que la obra es la puerta al centro histórico de cara a los 500 años de la fundación de San Juan del Río y que se espera que dure más de diez años, aunque la humedad puede deteriorar el muro; si no, dijo, dentro de una década habrá un nuevo mural.

Durante el acto, el municipio entregó a Urtiz un reconocimiento por su participación en el festival, firmado por el presidente municipal.