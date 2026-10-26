Querétaro, 26 de octubre de 2026.- El operativo alcoholímetro dejó 32 personas detenidas en el municipio de Querétaro entre el 19 y el 25 de octubre, todas enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) al rebasar los niveles de alcoholemia permitidos, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.
De las 32 personas detenidas, 29 son hombres y tres, mujeres.
Durante el operativo se realizaron 753 pruebas de alcoholemia. De ellas, 37 resultaron positivas y derivaron en 32 personas sancionadas por presentar un nivel igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, el umbral que el reporte fija para la sanción.
El reporte ubica el rebase de los niveles permitidos durante el fin de semana, dentro de un periodo de siete días de operativo que corrió del 19 al 25 de octubre.
La Dirección de Justicia Cívica precisó que el operativo tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y, con ello, proteger la vida y la integridad de las personas.
A 28 de las personas sancionadas se les remitió además su vehículo al corralón.