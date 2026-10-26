Alcoholímetro en Querétaro deja 32 detenidos en siete días

La Dirección de Justicia Cívica reportó 37 pruebas positivas y 32 sanciones por nivel igual o mayor a 0.20 mg por litro de aire espirado.

Patrulla de la Policía Municipal con la leyenda Alcoholímetro Municipal junto a conos naranjas sobre una avenida, de noche
    • Una patrulla con la leyenda Alcoholímetro Municipal, parte del operativo que realizó 753 pruebas de alcoholemia del 19 al 25 de octubre. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- El operativo alcoholímetro dejó 32 personas detenidas en el municipio de Querétaro entre el 19 y el 25 de octubre, todas enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) al rebasar los niveles de alcoholemia permitidos, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.

De las 32 personas detenidas, 29 son hombres y tres, mujeres.

Durante el operativo se realizaron 753 pruebas de alcoholemia. De ellas, 37 resultaron positivas y derivaron en 32 personas sancionadas por presentar un nivel igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, el umbral que el reporte fija para la sanción.

El reporte ubica el rebase de los niveles permitidos durante el fin de semana, dentro de un periodo de siete días de operativo que corrió del 19 al 25 de octubre.

La Dirección de Justicia Cívica precisó que el operativo tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y, con ello, proteger la vida y la integridad de las personas.

A 28 de las personas sancionadas se les remitió además su vehículo al corralón.

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