Localizan cuerpo sin vida en presa de San Juan de los Lagos

El cuerpo flotaba a unos 20 metros de la cortina; Protección Civil municipal y estatal atendió el incidente.

Personal de Protección Civil realiza labores acuáticas en la presa Peña de León, en San Juan de los Lagos, Jalisco.

El cuerpo sin vida fue localizado a unos 20 metros de la cortina de la presa Peña de León.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalisco, 26 de octubre de 2026.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado aproximadamente a las 10:30 horas flotando en la presa Peña de León, en el municipio de San Juan de los Lagos.

El hallazgo se registró a unos 20 metros de la cortina del embalse, donde personal de la Comandancia Regional San Juan de los Lagos intervino para asegurar el cuerpo y mantenerlo bajo resguardo en el lugar.

Las labores se desarrollaron en el área de la presa con participación de elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de San Juan de los Lagos (UMPC).

Al operativo también se incorporó personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCB), en coordinación con los equipos que atendieron inicialmente el incidente.

La movilización incluyó labores acuáticas en el embalse para atender el hallazgo y asegurar a la persona localizada cerca de la cortina de la presa.

Las diligencias posteriores deberán permitir establecer la identidad de la persona y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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