Jalisco, 26 de octubre de 2026.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado aproximadamente a las 10:30 horas flotando en la presa Peña de León, en el municipio de San Juan de los Lagos.
El hallazgo se registró a unos 20 metros de la cortina del embalse, donde personal de la Comandancia Regional San Juan de los Lagos intervino para asegurar el cuerpo y mantenerlo bajo resguardo en el lugar.
Las labores se desarrollaron en el área de la presa con participación de elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de San Juan de los Lagos (UMPC).
Al operativo también se incorporó personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCB), en coordinación con los equipos que atendieron inicialmente el incidente.
La movilización incluyó labores acuáticas en el embalse para atender el hallazgo y asegurar a la persona localizada cerca de la cortina de la presa.
Las diligencias posteriores deberán permitir establecer la identidad de la persona y las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.