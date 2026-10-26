Cateo en Tecamachalco, Puebla: dos detenidos por narcomenudeo

La Fiscalía de Puebla, junto con la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, aseguró un inmueble en el Barrio de San Juan y puso a Daniela N. y Carlos N. a disposición del Ministerio Público.

Fotos de la FGE del cateo por narcomenudeo en Tecamachalco, Puebla: dos detenidos, bolsas con droga, dinero y una báscula
  • Dos personas fueron detenidas en un cateo realizado el 23 de octubre en el Barrio de San Juan, en Tecamachalco, Puebla, donde la FGE aseguró bolsas con presunta droga, una báscula y 600 pesos. Las personas detenidas se presumen inocentes mientras no se dicte sentencia en su contra.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tecamachalco, Puebla, 26 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo a dos personas, identificadas como Daniela N. y Carlos N., y aseguró un inmueble presuntamente relacionado con la venta y distribución de droga en el Barrio de San Juan, en Tecamachalco.

La dependencia informó que la acción fue un operativo interinstitucional, coordinado con la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El 23 de octubre, las corporaciones ejecutaron un cateo en el inmueble, en cumplimiento de una orden por delitos contra la salud.

En el lugar, la FGE aseguró 38 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal y 30 bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana. También quedaron bajo resguardo una báscula gramera y 600 pesos en efectivo.

El inmueble se ubica sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, frente al campo deportivo de béisbol de la escuela primaria Melchor Ocampo. Tras el cateo, quedó asegurado.

Daniela N. y Carlos N. fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La FGE señaló que mantiene acciones de investigación y coordinación interinstitucional contra los delitos contra la salud.

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