Tecamachalco, Puebla, 26 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo a dos personas, identificadas como Daniela N. y Carlos N., y aseguró un inmueble presuntamente relacionado con la venta y distribución de droga en el Barrio de San Juan, en Tecamachalco.
La dependencia informó que la acción fue un operativo interinstitucional, coordinado con la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
El 23 de octubre, las corporaciones ejecutaron un cateo en el inmueble, en cumplimiento de una orden por delitos contra la salud.
En el lugar, la FGE aseguró 38 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal y 30 bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana. También quedaron bajo resguardo una báscula gramera y 600 pesos en efectivo.
El inmueble se ubica sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, frente al campo deportivo de béisbol de la escuela primaria Melchor Ocampo. Tras el cateo, quedó asegurado.
Daniela N. y Carlos N. fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
La FGE señaló que mantiene acciones de investigación y coordinación interinstitucional contra los delitos contra la salud.