San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Un despliegue de elementos de la Policía Estatal y Municipal se registra sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 180, en dirección a la capital queretana, donde dos vehículos blindados de color gris, con placas de circulación de otra entidad federativa y sin identificación institucional visible, permanecen rodeados por patrullas y agentes armados.

Los policías, algunos de ellos portando armas largas, mantienen posiciones de vigilancia alrededor de las unidades, mientras varias patrullas permanecen estacionadas en el mismo punto de la carretera. En el lugar también se encuentra una camioneta tipo SUV, cuya relación con el dispositivo policial no ha sido esclarecida.

Los dos vehículos blindados presentan características similares, con carrocerías reforzadas, ventanillas de dimensiones reducidas y neumáticos de refacción colocados en la parte posterior.

Hasta el momento no se ha establecido si los blindados fueron interceptados para una revisión, si están sujetos a algún procedimiento de aseguramiento o si reciben vigilancia por su traslado. rotativo.com.mx

En las imágenes disponibles no se distinguen logotipos, nombres de empresas ni distintivos oficiales que permitan identificar a sus propietarios o establecer si pertenecen a alguna institución.

Aunque ambos vehículos portan placas de circulación de un estado distinto a Querétaro, se desconoce la entidad donde fueron registrados, así como la identidad de sus ocupantes y el origen de las unidades.

Sin esclarecer motivo de la intervención policial

La presencia de elementos estatales y municipales alrededor de los blindados ha generado interrogantes sobre las circunstancias que motivaron el despliegue, particularmente por tratarse de vehículos con características de protección especial y sin identificación institucional visible.

Hasta el momento no se ha establecido si los conductores fueron interceptados para una revisión, si las unidades están sujetas a algún procedimiento de aseguramiento o si reciben vigilancia por motivos relacionados con su traslado.

Los dos blindados portan placas de una entidad distinta a Querétaro y no muestran logotipos ni distintivos que permitan identificar a sus propietarios. rotativo.com.mx

Tampoco existe información que permita determinar si los vehículos pertenecen a particulares, empresas de seguridad privada o alguna corporación pública.

Policías armados mantienen vigilancia en el kilómetro 180

El dispositivo se desarrolla en un tramo de la autopista México-Querétaro que comunica a San Juan del Río con la zona metropolitana de Querétaro, utilizado diariamente por transporte de carga, vehículos particulares y unidades de pasajeros.

En las imágenes se observa a los agentes distribuidos alrededor de los dos blindados, con patrullas posicionadas en las inmediaciones y elementos que mantienen vigilancia con armas largas.

La presencia de una tercera unidad, una camioneta SUV, constituye otro de los elementos observados en el lugar, aunque se desconoce si sus ocupantes están relacionados con los vehículos blindados o con la intervención de las corporaciones.

Pendiente información oficial sobre los blindados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro deberá precisar las circunstancias que dieron origen al despliegue, así como la procedencia de los vehículos, el motivo de la intervención y la situación de sus ocupantes.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de personas detenidas, vehículos asegurados o posibles delitos relacionados con el dispositivo.