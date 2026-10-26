Policías interceptan dos vehículos blindados en la México Querétaro

Elementos estatales y municipales mantienen vigilancia en el kilómetro 180; se desconoce el motivo de la intervención.

Policías estatales con armas largas vigilan dos vehículos blindados grises detenidos junto a patrullas sobre la autopista México-Querétaro, en San Juan del Río.

Elementos de la Policía Estatal y Municipal mantienen un despliegue en el kilómetro 180 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la capital, alrededor de dos vehículos blindados sin identificación institucional visible.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Un despliegue de elementos de la Policía Estatal y Municipal se registra sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 180, en dirección a la capital queretana, donde dos vehículos blindados de color gris, con placas de circulación de otra entidad federativa y sin identificación institucional visible, permanecen rodeados por patrullas y agentes armados.

Los policías, algunos de ellos portando armas largas, mantienen posiciones de vigilancia alrededor de las unidades, mientras varias patrullas permanecen estacionadas en el mismo punto de la carretera. En el lugar también se encuentra una camioneta tipo SUV, cuya relación con el dispositivo policial no ha sido esclarecida.

Los dos vehículos blindados presentan características similares, con carrocerías reforzadas, ventanillas de dimensiones reducidas y neumáticos de refacción colocados en la parte posterior.

Patrulla de la Polic\u00eda Estatal con torretas encendidas y agentes armados frente a dos veh\u00edculos blindados detenidos en el acotamiento de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. Hasta el momento no se ha establecido si los blindados fueron interceptados para una revisión, si están sujetos a algún procedimiento de aseguramiento o si reciben vigilancia por su traslado. rotativo.com.mx

En las imágenes disponibles no se distinguen logotipos, nombres de empresas ni distintivos oficiales que permitan identificar a sus propietarios o establecer si pertenecen a alguna institución.

Aunque ambos vehículos portan placas de circulación de un estado distinto a Querétaro, se desconoce la entidad donde fueron registrados, así como la identidad de sus ocupantes y el origen de las unidades.

Sin esclarecer motivo de la intervención policial

La presencia de elementos estatales y municipales alrededor de los blindados ha generado interrogantes sobre las circunstancias que motivaron el despliegue, particularmente por tratarse de vehículos con características de protección especial y sin identificación institucional visible.

Hasta el momento no se ha establecido si los conductores fueron interceptados para una revisión, si las unidades están sujetas a algún procedimiento de aseguramiento o si reciben vigilancia por motivos relacionados con su traslado.

Dos veh\u00edculos blindados grises con neum\u00e1tico de refacci\u00f3n en la parte trasera permanecen detenidos en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, custodiados por un polic\u00eda con arma larga. Los dos blindados portan placas de una entidad distinta a Querétaro y no muestran logotipos ni distintivos que permitan identificar a sus propietarios. rotativo.com.mx

Tampoco existe información que permita determinar si los vehículos pertenecen a particulares, empresas de seguridad privada o alguna corporación pública.

Policías armados mantienen vigilancia en el kilómetro 180

El dispositivo se desarrolla en un tramo de la autopista México-Querétaro que comunica a San Juan del Río con la zona metropolitana de Querétaro, utilizado diariamente por transporte de carga, vehículos particulares y unidades de pasajeros.

En las imágenes se observa a los agentes distribuidos alrededor de los dos blindados, con patrullas posicionadas en las inmediaciones y elementos que mantienen vigilancia con armas largas.

La presencia de una tercera unidad, una camioneta SUV, constituye otro de los elementos observados en el lugar, aunque se desconoce si sus ocupantes están relacionados con los vehículos blindados o con la intervención de las corporaciones.

Pendiente información oficial sobre los blindados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro deberá precisar las circunstancias que dieron origen al despliegue, así como la procedencia de los vehículos, el motivo de la intervención y la situación de sus ocupantes.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de personas detenidas, vehículos asegurados o posibles delitos relacionados con el dispositivo.

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