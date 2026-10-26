Vance generará lluvias fuertes en el occidente y sur de México

La Conagua prevé oleaje de hasta 4 metros en costas de Colima y Michoacán, y posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas de cinco estados.

Imagen de satélite de la tormenta tropical Vance frente a las costas de Colima y Michoacán el 26 de octubre de 2026

A las 09:00 horas, Vance se ubicaba a 425 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Vance generará lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros (mm), en el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su Aviso Meteorológico 146-26.

A las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el sistema se ubicaba a 425 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 555 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Presentaba vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km/h.

En las costas de Colima y Michoacán se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. En las costas de Jalisco y Guerrero, los vientos serán de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

El oleaje alcanzará de 3 a 4 metros en Colima y Michoacán, y de 2 a 3 metros en Jalisco y Guerrero.

La dependencia advirtió que la humedad de la circulación del sistema podría provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de esas entidades.

Conagua exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a seguir las recomendaciones de Protección Civil. La información está disponible en gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, así como en X (@conagua_mx y @conagua_clima) y en Facebook (conaguamx y smnmexico).

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