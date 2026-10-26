Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Vance generará lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros (mm), en el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su Aviso Meteorológico 146-26.
A las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el sistema se ubicaba a 425 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 555 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Presentaba vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km/h.
En las costas de Colima y Michoacán se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. En las costas de Jalisco y Guerrero, los vientos serán de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.
El oleaje alcanzará de 3 a 4 metros en Colima y Michoacán, y de 2 a 3 metros en Jalisco y Guerrero.
La dependencia advirtió que la humedad de la circulación del sistema podría provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de esas entidades.
Conagua exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a seguir las recomendaciones de Protección Civil. La información está disponible en gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, así como en X (@conagua_mx y @conagua_clima) y en Facebook (conaguamx y smnmexico).