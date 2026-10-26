Monterrey, Nuevo León, 26 de octubre de 2026.- Un hombre de entre 30 y 35 años fue hallado sin signos vitales en una casa rentada de la colonia Paseo de Cumbres, al poniente de Monterrey, y los primeros reportes lo relacionan con el streamer Eduardo Montoya, conocido como El Komanche.

Su identidad no ha sido confirmada.

El hallazgo ocurrió en el domicilio de la calle Paseo de Niza. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los propietarios del inmueble acudieron a la vivienda después de notar que la puerta permanecía abierta desde el día previo y, al ingresar, encontraron al hombre sin signos vitales.

Los primeros peritajes realizados en la casa no arrojaron señales de violencia ni de que el acceso hubiera sido forzado.

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación a la espera de los resultados de la autopsia, a la que corresponderá establecer las circunstancias de la muerte.

Para confirmar quién es la persona fallecida avanza, además, el cotejo de huellas dactilares, mientras se espera un informe oficial de sus representantes o de la familia.

Montoya, de origen salvadoreño y con residencia en Monterrey, es una figura del streaming vinculada a la organización de Squid Craft Games y con participación en la Kings League.