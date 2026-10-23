Detienen en Querétaro a hombre con martillo y cincel

Los policías lo abordaron tras verlo caminar con un martillo; no pudo justificar la propiedad del martillo ni de un cincel de metal.

Policía municipal de espaldas junto a hombre detenido por robo simple en Querétaro, frente a patrulla

La SSPMQ remitió al hombre a la FGEQ, que determinará su situación jurídica. Se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) informó la detención de un hombre por el delito de robo simple, en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de la colonia Casa Blanca.

El hecho ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia que realizaban los oficiales en la zona.

Los policías visualizaron a un sujeto que caminaba con un martillo en la mano.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre aceleró el paso y comenzó a comportarse de manera sospechosa, de acuerdo con la corporación.

Por esa razón fue abordado, con el fin de descartar alguna situación de riesgo.

Tras una inspección física, los oficiales le encontraron también un cincel de metal.

Como no pudo justificar la propiedad de ambos objetos, el hombre fue detenido.

Posteriormente fue remitido a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación jurídica.

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