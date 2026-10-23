Querétaro, 23 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) informó la detención de un hombre por el delito de robo simple, en los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de la colonia Casa Blanca.
El hecho ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia que realizaban los oficiales en la zona.
Los policías visualizaron a un sujeto que caminaba con un martillo en la mano.
Al percatarse de la presencia policial, el hombre aceleró el paso y comenzó a comportarse de manera sospechosa, de acuerdo con la corporación.
Por esa razón fue abordado, con el fin de descartar alguna situación de riesgo.
Tras una inspección física, los oficiales le encontraron también un cincel de metal.
Como no pudo justificar la propiedad de ambos objetos, el hombre fue detenido.
Posteriormente fue remitido a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación jurídica.