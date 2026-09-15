Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio, en la modalidad conocida como fardería, luego de un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1, en la colonia El Jacal, informó la corporación.
Al llegar al lugar, los oficiales hicieron contacto con personal de seguridad privada de una tienda de autoservicio, que ya mantenía retenido al hombre. De acuerdo con la SSPMQ, el sujeto presuntamente intentó abandonar el establecimiento sin cubrir el pago de varios artículos.
La revisión posterior permitió constatar que el hombre llevaba consigo mercancía con un valor superior a los 2 mil 600 pesos. Al no poder acreditar el pago correspondiente, fue detenido en el lugar.
El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación jurídica.