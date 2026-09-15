Detienen a hombre por robo a comercio en El Jacal, Querétaro

Personal de seguridad privada de una tienda de autoservicio retuvo al sujeto antes de la llegada de los oficiales, tras detectar mercancía sin pagar.

Oficial de la Policía Municipal de Querétaro custodia junto a una patrulla a un hombre detenido por robo a comercio en El Jacal.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro tras un reporte por robo a comercio en la colonia El Jacal. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio, en la modalidad conocida como fardería, luego de un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1, en la colonia El Jacal, informó la corporación.

Al llegar al lugar, los oficiales hicieron contacto con personal de seguridad privada de una tienda de autoservicio, que ya mantenía retenido al hombre. De acuerdo con la SSPMQ, el sujeto presuntamente intentó abandonar el establecimiento sin cubrir el pago de varios artículos.

La revisión posterior permitió constatar que el hombre llevaba consigo mercancía con un valor superior a los 2 mil 600 pesos. Al no poder acreditar el pago correspondiente, fue detenido en el lugar.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos

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