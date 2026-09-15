SMN prevé calor de hasta 45°C en ocho estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas de hasta 45 grados en ocho estados del norte, mientras el centro registrará entre 30 y 35 grados.

Mapa de Conagua con el pronóstico de temperaturas máximas en México para el 15 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas de hasta 45 grados este 15 de septiembre en el noreste de Baja California, el noroeste de Sonora y el este de Nuevo León, entre otras regiones del norte del país.

Conagua / SMN
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé temperaturas de hasta 45 grados Celsius para este 15 de septiembre en el noreste de Baja California, el noroeste de Sonora, el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, el noreste de Chihuahua, el norte de Coahuila, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.

En un segundo rango, de 35 a 40 grados, la dependencia federal ubicó a Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, el norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El tercer rango, de 30 a 35 grados, corresponde a Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo, además del suroeste del Estado de México.

La Conagua recomendó evitar la exposición solar directa entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa suelta de colores claros y de manga larga, y evitar actividades físicas intensas bajo el sol durante las horas de mayor radiación.

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