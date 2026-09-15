Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé temperaturas de hasta 45 grados Celsius para este 15 de septiembre en el noreste de Baja California, el noroeste de Sonora, el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, el noreste de Chihuahua, el norte de Coahuila, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.
En un segundo rango, de 35 a 40 grados, la dependencia federal ubicó a Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, el norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El tercer rango, de 30 a 35 grados, corresponde a Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo, además del suroeste del Estado de México.
La Conagua recomendó evitar la exposición solar directa entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa suelta de colores claros y de manga larga, y evitar actividades físicas intensas bajo el sol durante las horas de mayor radiación.