San Juan del Río, 14 de septiembre de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río realizó esta mañana, junto con el séptimo Regimiento Mecanizado, una ceremonia de arriamiento de la Bandera Nacional y homenaje a Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora de Querétaro, como parte de los actos previos al aniversario de la Independencia de México.
En representación del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, participó el secretario de Gobierno, Abel Espinosa Suárez. También asistieron la directora del Sistema Municipal DIF, María Patricia Mendoza Mejía, y el teniente coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas, segundo comandante y jefe del Grupo de Comando del regimiento, además de regidoras, secretarias municipales y representantes de dependencias del gobierno local.
La maestra María del Carmen Chávez Vázquez, titular del Voluntariado del séptimo Regimiento Mecanizado, leyó la reseña histórica de Josefa Ortiz de Domínguez, en la que se recordó su participación en las reuniones clandestinas que dieron forma a la Conspiración de Querétaro, junto con Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, y el aviso que hizo llegar a los insurgentes al descubrirse la conspiración, en septiembre de 1810, hecho que —según la reseña— permitió adelantar el levantamiento armado iniciado la madrugada del 16 de septiembre de ese año en Dolores.
La lectura cerró con la frase "no sólo fue testigo de la Independencia, fue protagonista de ella", antes de los vivas a la Corregidora, a la Independencia de México y a México.
Tras la lectura, la línea de honor realizó una guardia con toque de silencio en el monumento a Josefa Ortiz de Domínguez, y el acto cerró con una fotografía oficial en la que también se invitó a participar a los medios de comunicación presentes.