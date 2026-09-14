San Juan del Río rinde homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez

El Ayuntamiento y el séptimo Regimiento Mecanizado realizaron guardia de honor y lectura de reseña histórica en su memoria.

Guardia de honor durante ceremonia a Josefa Ortiz de Domínguez en San Juan del Río

El Ayuntamiento de San Juan del Río y el séptimo Regimiento Mecanizado realizaron la ceremonia como parte de los actos previos al aniversario de la Independencia de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de septiembre de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río realizó esta mañana, junto con el séptimo Regimiento Mecanizado, una ceremonia de arriamiento de la Bandera Nacional y homenaje a Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora de Querétaro, como parte de los actos previos al aniversario de la Independencia de México.

En representación del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, participó el secretario de Gobierno, Abel Espinosa Suárez. También asistieron la directora del Sistema Municipal DIF, María Patricia Mendoza Mejía, y el teniente coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas, segundo comandante y jefe del Grupo de Comando del regimiento, además de regidoras, secretarias municipales y representantes de dependencias del gobierno local.

La maestra María del Carmen Chávez Vázquez, titular del Voluntariado del séptimo Regimiento Mecanizado, leyó la reseña histórica de Josefa Ortiz de Domínguez, en la que se recordó su participación en las reuniones clandestinas que dieron forma a la Conspiración de Querétaro, junto con Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, y el aviso que hizo llegar a los insurgentes al descubrirse la conspiración, en septiembre de 1810, hecho que —según la reseña— permitió adelantar el levantamiento armado iniciado la madrugada del 16 de septiembre de ese año en Dolores.

La lectura cerró con la frase "no sólo fue testigo de la Independencia, fue protagonista de ella", antes de los vivas a la Corregidora, a la Independencia de México y a México.

Tras la lectura, la línea de honor realizó una guardia con toque de silencio en el monumento a Josefa Ortiz de Domínguez, y el acto cerró con una fotografía oficial en la que también se invitó a participar a los medios de comunicación presentes.

homenaje historia san juan del rio

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