Un accidente, no varios, en limpia de San Juan del Río: alcalde

El trabajador murió como copiloto de una camioneta que volcó en carretera, sin cinturón de seguridad, por una falla humana en el manejo.

Sesión de Cabildo de San Juan del Río donde el alcalde respondió sobre el tema.

El alcalde aclaró que se trató de un solo accidente fatal ocurrido el año pasado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El alcalde Roberto Cabrera Valencia salió al paso de una versión que se atribuyó a regidores del Cabildo sobre señalamientos de pérdidas humanas entre el personal de limpia del municipio, y precisó que se trató de un solo accidente fatal ocurrido el año pasado.

De acuerdo con el relato del alcalde, un trabajador de Servicios Públicos Municipales murió al volcar la camioneta en la que viajaba como copiloto; el vehículo no llevaba abrochados los cinturones de seguridad y el hecho ocurrió en carretera.

Cabrera Valencia descartó que el accidente haya involucrado a un camión recolector de basura o que se debiera a una falla mecánica —como el desprendimiento de una rueda o la rotura de un eje— y lo atribuyó a una falla humana en el manejo.

El alcalde insistió en que calificar el hecho como una pérdida de vidas en plural distorsiona lo ocurrido, y calificó de irresponsable comunicar la información sin precisión.

En ese contexto defendió el desempeño del personal operativo de limpia, al que describió con presencia diaria desde las cinco de la mañana en el centro histórico y las calles del municipio.

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