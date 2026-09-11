San Juan del Río, 11 de septiembre de 2026.- El alcalde Roberto Cabrera Valencia salió al paso de una versión que se atribuyó a regidores del Cabildo sobre señalamientos de pérdidas humanas entre el personal de limpia del municipio, y precisó que se trató de un solo accidente fatal ocurrido el año pasado.
De acuerdo con el relato del alcalde, un trabajador de Servicios Públicos Municipales murió al volcar la camioneta en la que viajaba como copiloto; el vehículo no llevaba abrochados los cinturones de seguridad y el hecho ocurrió en carretera.
Cabrera Valencia descartó que el accidente haya involucrado a un camión recolector de basura o que se debiera a una falla mecánica —como el desprendimiento de una rueda o la rotura de un eje— y lo atribuyó a una falla humana en el manejo.
El alcalde insistió en que calificar el hecho como una pérdida de vidas en plural distorsiona lo ocurrido, y calificó de irresponsable comunicar la información sin precisión.
En ese contexto defendió el desempeño del personal operativo de limpia, al que describió con presencia diaria desde las cinco de la mañana en el centro histórico y las calles del municipio.