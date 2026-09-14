San Juan del Río, 14 de septiembre de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, encabezó el anuncio de un plan de 20 millones de pesos para rehabilitar 73 mil metros cuadrados de vialidades en San Juan del Río, un programa que arrancará la próxima semana en al menos ocho calles del municipio.

Lo acompañaron en la rueda de prensa la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo; la titular de la Coordinación de Proyectos Regionales, Tania Ruiz Castro, y la secretaria de Obras Públicas del municipio, Edith Álvarez.

Nava Guerrero dijo que el plan responde a una petición constante de las familias de San Juan del Río recogida a través de la estrategia Aquí Contigo, que impulsa desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoq).

Nava Guerrero dijo que el plan responde a una petición ciudadana recogida por la estrategia Aquí Contigo. rotativo.com.mx

"Escuchamos una constante petición de las familias en San Juan del Río que nos pedían apoyo para que se repavimentaran algunas calles, porque la calidad de vida también se ve reflejada en las condiciones de las calles y de las avenidas", afirmó.

El presupuesto de 20 millones de pesos forma parte de los programas sociales que el secretario incluyó para San Juan del Río, dentro del gabinete que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González. El proceso de licitación de la obra se encuentra en etapa de fallo.

La coordinadora general de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, detalló el estado de los trabajos. Recordó que el organismo estatal ha mantenido presencia en San Juan del Río desde el primer día de la actual administración, cuando envió maquinaria para atender contingencias derivadas de lluvias en el municipio.

En lo que va de 2026, la CEI recarpeteó avenida Gandhi en un solo cuerpo, el Boulevard Lomas del Pedregoso, la calle Mármol, la calle Águilas y la calle Colosio, además de reasfaltar la calle Veracruz y la calle Uruguay, en la colonia Corona Peña.

En paralelo, cuadrillas de bacheo intervinieron toda la calle Hidalgo; avenida México, desde La Paloma hasta avenida Universidad en ambos cuerpos; y avenida Universidad, desde el puente histórico hasta Cerro Gordo y de ahí hasta la ampliación del camino al CI.

Con esas acciones, Carrillo Rosillo contabilizó cerca de 30 kilómetros de vialidades rehabilitadas en el año, entre lo ejecutado por el estado y por el municipio.

La nueva etapa contempla la calle Luis Romero y Soto, donde se recarpeteará un tramo y se reconstruirá por completo otro, con una nueva estructura de base para soportar el pavimento.

También se intervendrá la calle conocida como Lupa Soto, de la autopista México-Querétaro al barrio de la Cruz, la calle Hidalgo de la autopista México-Querétaro a la calle Juárez, avenida Universidad del puente histórico a la calle Adolfo López Mateos, y avenida México —conocida también como avenida de los Patos—, desde el puente del Ferrocarril hasta antes de avenida Universidad.

Carrillo Rosillo dijo que los trabajos se realizarán en horario diurno para garantizar la calidad de la aplicación del asfalto y estimó un plazo de conclusión de tres meses, hacia diciembre.

Sobre la afectación a la circulación durante la temporada de lluvias, la funcionaria dijo que la coordinación con el municipio —a través de Tania Ruiz Castro— incluirá apoyo vial y patrullas, y que los trabajos continuarán pese a las lluvias porque la fase de bacheo ya concluyó antes de iniciar el recarpeteo.

Se cuestionó sobre la saturación que genera en las vialidades de San Juan del Río el tráfico desviado de la autopista México-Querétaro, que utiliza la calle Luis Romero Soto y la avenida Felipe Ángeles como rutas alternas por las obras que realizan desde San Juan del Río a la caseta de peaje en Palmillas.

El plan del Gobierno del Estado contempla 73 mil metros cuadrados de vialidades a rehabilitar en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Edith Álvarez respondió que se colocará señalización desde la entrada de la autopista y que ya existen pláticas con el área de movilidad del municipio para definir una estrategia una vez que se conozcan los frentes de obra.

Sobre la posibilidad de cerrar accesos al tráfico de carga, como ocurrió en el municipio de El Marqués, Álvarez dijo: "ya tendríamos que tener una estrategia, ya sentarnos también con Guardia Nacional para que pudiéramos estar haciendo eso de manera estricta".

Carrillo Rosillo señaló además que calles como Nezahualcóyotl y avenida Juárez, usadas actualmente como atajos, también están dañadas.

Álvarez explicó que ese par vial requiere trabajos de drenaje, agua potable y superficie de rodamiento, y que se atenderá una vez que concluyan las intervenciones ya anunciadas.